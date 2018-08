Catalanitat

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 d’agost de 2018

Vaig tenir la sort de coincidir en uns laboratoris francesos amb una noia tunisiana (1985). Tot i que en el bell principi va costar establir un diàleg, em va arribar a explicar fil per randa què era l’Àfrica i l’Islam

Jo em vaig endur una gran sorpresa perquè no havia parlat mai amb cap persona que fos musulmana. Em vaig adonar que la seva filosofia no era massa diferent de la meva. M’ho va explicar tot, fins i tot com anava el Ramadà

Aquesta noia em va projectar cap el coneixement de l’Àfrica i de l’Islam. Una cosa que pots imaginar-te molt complexa és d’una absoluta simplicitat. Agraeixo a aquesta noia la deferència que va tenir en mi perquè em va alliberar de tota mena de prejudici

Tenim a Barcelona una noia catalana musulmana que ens permet entrar en matèria. Es diu Míriam Hatibi (Barcelona, 1993). És la portaveu de la Fundació Ibn Battuta. Va alçar la veu contra els atemptats del 17 d’agost de l’any passat. Va llegir el manifest en la manifestació que hi hagué a Barcelona el següent 26 d’agost

La Míriam Hatibi va actuar de pont entre la seva terra catalana i la seva fe musulmana per acreditar que es pot ser plenament català musulmà amb la garantia que amb el nom de la religió no es pot matar ningú

A hores d’ara són ja gairebé a punt tots els detalls per a l’acte del primer aniversari d’aquests atacs que van deixar un munt de víctimes. Aquest esdeveniment estarà presidit pel Rei d’Espanya Felip VI