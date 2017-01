Cases amb llana d’ovella com a aïllant

16 gen 2017 per SDRCA

RAMON ROCA - LLEIDA – L’ECONÒMIC – 15/01/17

La firma Behabitat construirà cinc edificis de fusta a Lleida i un a Girona enguany

Les construccions són de fusta i són autosuficients a nivell energètic

La constructora Behabitat, creada a final del 2014 per tres aparelladors lleidatans, enguany començarà a construir sis edificis de fusta autosuficients pel que fa als recursos energètics. D’aquests, cinc seran a Lleida i l’altre a Girona. Amb la posada en marxa d’aquestes construccions la firma de Ponent preveu passar dels 220.000 euros de facturació durant el darrer exercici fins arribar al milió, el 2017.

Fa un mes, s’ha posat en marxa un edifici a la capital del Segrià format per planta baixa i dos pisos amb una estructura tota feta de fusta. Cal recordar, en aquest sentit, que l’obra va començar a l’agost. “El cost del metre quadrat s’ha situat en els 1.100 euros. És un preu raonable si es té en compte que cada habitatge és diferent i que els acabat són de categoria Prèmium”, explica Oriol Aubets, un dels socis, conjuntament amb Jaume Jordà i Renato Bustos.

Tot i que la definició de l’empresa ja la va començar el 2008, només fa dos anys que roman en plena activitat. El 2015 la firma, que ara disposa de sis professionals, va dur a terme un estudi de viabilitat de promocions per dotar d’habitatges en països emergents, que no va arribar a bon port. “Una operació que va anar bé va ser una promoció de 125 habitatges a Gijón”, hi afegeix Oriol Aubets.

Un dels objectius d’aquesta empresa, que actua a uns 500 quilòmetres de radi des de Catalunya, és aconseguir que a les ciutats hi hagi construccions en alçada, edificis plurifamiliars, fets amb fusta i totalment passius.

Un dels fets diferencials de Behabitat és l’ús, com a aïllant, de la llana d’ovella del Pirineu. Així, l’aprofitament de les seves propietats els permet “complir millor els criteris de conductivitat tèrmica, la resistència als canvis de temperatura i suposa menys impacte ambiental a l’hora de produir-se com a material”, expliquen fonts de l’empresa.

Fonts de l’empresa afirmen que un dels problemes és trobar fusta autòctona. Per això, l’han d’importar d’altres països europeus. Les causes de l’alt preu d’aquest material produït a Catalunya és pel fet que “només hi ha quatre empresa en aquest sector”. En el cas del projecte de la casa de Lleida, que fa un mes que s’hi habita i que té una superfície de 180 metres quadrats entre les tres plantes, la fusta va venir d’Àustria.

Els socis de l’empresa asseguren que ells no fan “cases prefabricades, sinó que industrialitzen el procés de construcció d’una casa”, i hi afegeixen: “Totes es fan a mida i a gust del client, i fins i tot poden tenir façana de ceràmica o arrebossada”.

Behabitat preveu anar creixent d’una manera esglaonada, sense pressa però sense pausa. Si enguany es tanca l’exercici amb un milió d’euros, els socis afirmen que durant l’any 2018 podrien arribar a una xifra d’entre 3 i 5 milions d’euros. “Enguany podríem augmentar en dos o tres els llocs de treball”, diu Aubets, que explica que volen controlar els riscos. “Nosaltres no som una constructora sinó un dissenyador, fabricant i muntador d’estructures.”