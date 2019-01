Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de febrer de 2019

Casablanca (en amazic, Anfa; en àrab clàssic, ad-Dar al-Baīḍa, «La Casa Blanca»; en dialecte marroquí Casa o Casa Blanca) és una ciutat a l’oest del Marroc, capital de la regió del Casablanca-Settat. Està situada a la costa de l’oceà Atlàntic, 80 km al sud de Rabat, la capital administrativa. És la major ciutat del Marroc, així com el seu principal port; també és la major ciutat de la regió del Magrib. En el cens de 2012 va registrar una població de 6.949.805 habitants. Està considerada el centre econòmic i comercial del Marroc, mentre que la capital política és la ciutat de Rabat

Casablanca acull la seu i les principals instal·lacions industrials marroquines, així com d’empreses internacionals amb seu al Marroc. Les estadístiques industrials mostren que Casablanca manté la seva posició històrica com la principal zona industrial del país. El port de Casablanca és un dels ports artificials més grans del món i el port més gran del nord d’Àfrica . També és la base primària naval per a la Marina Reial Marroquina

La ciutat té un patrimoni arquitectònic modern important, a causa de la diversitat arquitectònica que va experimentar durant el segle XX

Casablanca deu la seva denominació al fet que, antigament, els marins portuguesos que costejaven aquest lloc ho identificaven per una petita casa blanca situada sobre el turó d’Anfa, «a casa branca». Que el topònim actual, Casablanca en la majoria d’idiomes, estigui en castellà, sembla haver-se del període en què les dues corones van estar unides. Habitualment i col·loquialment els vilatans criden Casa a la ciutat

Anfa és el nom original autòcton i significa “turó” en llengua berber. Aquest nom es fa servir ara per referir-se als barris antics de la ciutat històrica

Font: wikipedia