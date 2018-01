Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de gener de 2018

Les dones han tingut des de sempre un paper clau en totes les covilitzacions, però que hi continuen tenint. Una llegenda posa de manifest els ancestrals comportament de les dones

Així, quan les dones van a comprar, ho regiren tot. No paren de remenar fins que troben o no la peça de roba, per exemple, que volen. Aquest hàbit s’atribueix quan van a collir d’un hort per a les necessitats de casa. No paren de buscar els tomàquets, per exemple, que més els agraden

Tot i que això pugui ser només una llegenda, no és massa freqüent trobar persones que sàpiguen el significat de la paraula llatina matrimoni

Literalment matrimoni significa les coses de la mare, i patrimoni, les coses del pare. Tot i que els papers de la dona i de l’home han experimentat una certa evolució, els significats continuen sent vàlids

Les zones rurals de l’Àfrica s’expressen d’aquesta manera. La mare s’ocupa dels fills, del manteniment de la casa i dels aliments tant d’un hortet i uns quants animalons domèstic que utilitza en els menús diaris

Aquí encara es dóna cuidar conills, pollastres, gallines, i tot una rècula de bestiar petit. La dona africana també viu el dia a dia per la qual cosa la fa pràctica i autònoma. No està de romanços: el que és bo és bo, el que no, fora

Això es continua vivint a l’Àfrica rural aixi com també trascendeix en la urbana

Les coses del pare poden arribar a ser més abstractes perquè són els responsables de defensar la casa i els seus habitants: la dona i els fills. Això ho poden fer muntant petits negocis en un àmbit sovint més cru i eixorc de les comunitats on resideixen