Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de desembre de 2017

La llengua pròpia de territoris situats a l’Aragó, les Balears, Catalunya, Múrcia i València ha experimentat al llarg dels segles un desgast molt important.

Aquesta llengua ha patit una fragmentació tant per raons intrínseques com extrínseques. El fet és que hi hagut una difuminació a tots els àmbits territorials

Lluny d’entrar en la salut de la llengua en d’altres països com ara Andorra, França i Itàlia, la meva pretensió és mantenir forta la presència de la llengua arreu d’Espanya

Donat el desgavell de la nomenclatura, prefereixo un nom comú a la llengua. En dic lul·lià perquè regeix a satisfacció en la part oriental d’Espanya. En dic lul·lià perquè abraça totes les varietats regionals diferentment anomenades com a català, valencià o balear. Inclús se l’anomena pel nom de formes dialectals com el mallorquí

Tinc al meu favor el diccionari català, valencià, balear d’Antoni Maria Alcover, Francesc de Borja Moll i Manuel Sanchis Guerrero (1963). Al Carxe, comarca de la Regió de Múrcia, s’hi parla i s’hi aprèn valencià

És característica la visió que tenen no pas pocs immigrats africans perquè consideren el lul·lià com una de tantes llengües tribals (no per això menys importants) que hi ha en els seus països d’origen

No tots els africans rebutgen el lul·lià sinó que hi tenen certa tendència segons el lloc on viuen o treballen. Apuntar-se al lul·lià depèn de moltes coses com ara de què i com es parla

La fragmentació del lul·lià té molt poc pes a l’hora que els nostres conciutadans africans s’expressin en castellà i lul·lià o només en castellà

Les diferències en la geografia lul·liana també té el seu pes perquè els africans es decantin per aprendre lul·lià.

Aquesta fragmentació és d’origen polític, però no pas popular. L’expressió dels africans és contemporània de la zona on disposen de llar

És pena que proliferin tantes institucions que a l’hora de la veritat no governen res. Seria bona una entesa entre elles per la salut de la unitat.

Demano als africans que valorin la nostra llengua, lluny de ser considerada per molts com a arma política