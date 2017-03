Carta a un habitant dels planetes de Trappist-1: L’Univers és un mocador

ALBERT OM – ARA -24/02/2017

Amb els nostres precaris mitjans de transport tardaríem centenars de milers d’anys a venir-vos a veure. Valdrà més que vingueu vosaltres o que quedem a mig camí

Permeteu-me que em presenti: soc un dels 7.500 milions d’habitants de la Terra, un planeta que orbita al voltant del Sol. A Barcelona, la ciutat on visc, venim de fer una manifestació molt gran amb el lema “Casa nostra, casa vostra”. Arribat

el cas, sapigueu que això també va per vosaltres.

Després de molt de temps de buscar sense èxit alguna resposta a la pregunta de què fèiem aquí, aquesta setmana s’han incrementat les nostres sospites que no som els únics que vagaregem per l’espai. També hi sou vosaltres, es veu, possibles habitants d’algun dels set planetes que giren al voltant de l’estrella Trappist-1. Ja ho veieu: l’Univers és un mocador. M’agradaria pensar que existeix el que en podríem dir la sincronia còsmica i que dimecres, a la mateixa hora que nosaltres coneixíem la vostra existència, a vosaltres també us informaven de la nostra. De Twitter en teniu? Aquí, també. (Bé, ara l’Évole està dues setmanes que no, però en general, sí).

D’entrada, deixeu-me que us demani disculpes per com us ha dibuixat l’Àlex Gallego. No ens ho tingueu en compte. Potser no sou així, però sempre us imaginem d’aquesta manera, com si només nosaltres poguéssim tenir aparença humana. Jo crec que això també ho fa que siguem tan lluny; la distància tergiversa les coses. Ens separen 39 anys llum, però amb els nostres precaris mitjans de transport tardaríem centenars de milers d’anys a venir-vos a veure. Valdrà més que vingueu vosaltres (si teniu la manera d’anar més ràpid) o que quedem a mig camí. Ep, que també podria ser que no tinguéssiu cap interès a coneixe’ns. Si és així, no he dit res. Que cadascú faci la seva com fins ara, i avall.

En el supòsit que també sapigueu que hi som, ¿com us han dit que som? Què us han explicat de nosaltres? Pel que sabeu, ¿creieu que ens avindríem? Si ens trobéssim, ¿qui hi sortiria guanyant: naltros o valtros? (És com ho diuen al Camp de Tarragona; són dies de calçotades i a mi, particularment, se m’enganxen tots els parlars). Posats a fer preguntes: ¿sou més partidaris del sexe a distància o de la còpula presencial? Aquí us diria que hi ha una mica de tot, però potser sí que si és amb finalitats reproductives tendim més al cara a cara. O potser, ves a saber, ja sou massa gent i en l’últim que penseu és a procrear. Perquè vosaltres també us moriu? Aquí, sí. No se n’escapa ningú. Que se sàpiga, s’ha anat morint tothom. Bé, se m’acaba l’espai. Esperant una ràpida resposta, s’acomiada de vosaltres algú que estima la seva Terra, però se sent ciutadà de l’Univers.

P.D . Un avís: si aquests dies us arriba una altra carta d’algun terrícola per dir-vos que volem aixecar un mur al cel per evitar immigrants alienígenes, vosaltres ni cas. Són bromes internes, que només entenem nosaltres. Feu-me cas a mi: volem acollir(-vos).