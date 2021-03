Posted by

Creu Roja, 18 de març de 2021

Fa un any, quan totes les nostres vides van canviar, la Carolina va rebre una trucada del seu cap en la qual li comunicava que la seva empresa entrava en ERTO.

En aquest moment, la Carolina, el propòsit del qual era fer del món un lloc més just i que, en part, va ser seleccionada en la seva empresa pel seu vincle amb la Creu Roja, no va dubtar a posar-se en contacte amb la nostra organització per a ajudar en el que fos necessari i es va convertir en voluntària digital de la Creu Roja en el nostre Pla Ocupació.

Avui dia, aquesta voluntària encara continua rebent trucades de les persones a les quals ajudava per a continuar recolzant-les en les seves entrevistes professionals.

Com la Carolina, més de 65.000 persones es van fer voluntàries del nostre Pla Creu Roja Respon i, actualment, més del 50% d’elles segueixen al costat de qui més ho necessita. Coneix aquí la història de la Carolina.