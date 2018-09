Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 d’octubre de 2018

Què és la caritat ? A qui s’ha d’oferir ? Com s’ha d’oferir ? El Diccionari normatiu valencià defineix caritat com el sentiment de compassió o solidaritat que impulsa a comprendre o a ajudar els altres. També defineix caritat com l’almoina, auxili o ajuda que es presta als necessitats. Una casa de caritat és un hospici. Hi ha altres dues definicions religioses que validen les anteriors

Diu també el diccionari que necessitat és qui necessita o qui no té el necessari. Sobre el paper la caritat hauria de ser automàtica, però no és així. En principi qui necessita se’n va on poden donar-li ajuda, normalment un centre per a necessitats

Havent arribat aquí, imaginem una història. Suposem que els veïns d’una escala estan molt ben avinguts. Així, si hi ha hagut algú que no ha pogut fer la compra d’aquell dia i tenint la nevera sense gairebé res, un veí truca la porta per demanar-me un parell d’ous. Com que hi ha prou confiança els hi dono de franc

Aquest cas és molt trivial, però queda un rau-rau somort. Exagerant una mica, suposem que el nostre veí ha tingut un accident de cotxe quedant el seu inservible, a més la seva feina de viatjant li exigeix cotxe, però al banc no hi té prou diners per pagar-lo trinco-trinco. Sabent la situació, no puc estar-me d’oferir-li 10.000€ per la paga-i-senyal

Què em dirà el nostre veí dels ous ? Crec que aquest quedarà perplex encara que li digui que me’ls torni quan pugui. Les respostes poden ser múltiples, però cal veure on hi ha les barreres de la caritat

Amb això vull entrar en matèria. Un fotògraf es desplaça a un país pobre de l’Àfrica negra per fer un reportatge de com és la vida d’un poble i la seva comarca. Una de les fotos que publicarà serà el d’una adolescent que es torba perquè aquell fotògraf estranger li ha fet la foto. Aquesta foto està molt bé pels qui hi volen fer caritat perquè aquesta foto és als peus d’unes cabanes bastant rústiques

Aquesta noia no entén de què va el muntatge, però al final veu que uns estrangers hi volen posar una base d’operacions per ajudar a ella, la seva família, el seu poble i la seva comarca. La noia entén que viu al seu poble sense problemes, per què ajuda ?

Com fer que aquestes persones acceptin caritat d’uns estranys ? Qui necessita ajuda s’ha de sentir necessitat. Això només ho podran determinar els caps del poble tot establint condicions, per posar un cas