Cáritas València inicia la formació de 185 nous voluntaris

20 feb 2017 per SDRCA

Levante-Emv - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano - 19.02.2017

Cáritas Diocesana de València ha iniciat una nova edició de la seua Curso Bàsic de Formación del Voluntariado, amb la participació de 60 persones. A més, impartix un curs en línia, en el qual es formen 36 persones.

Per la seua banda, en les localitats de Manises (amb 45 persones participants) i Gandia (21 participants), es realitzen en l’actualitat altres dos edicions més d’este curs, imprescindible per a formar part del voluntariat de la institució; i esta setmana s’inicia un més per al voluntariat de l’economat Fuente de San Luis amb 23 participants.

Una vegada finalitzen totes estes activitats formatives, estes 185 persones s’uniran a les més de 5.600 que ja participen com a voluntàries en els programes i projectes de promoció, atenció i acompanyament a les persones en risc o exclusió social en la diòcesi de València.