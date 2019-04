Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 d’abril de 2019

Ciutat del Cap (en afrikaans, Kaapstad; en anglès, Cape Town, en xhosa, iKapa) és la segona ciutat més poblada de Sud-àfrica, després de Johannesburg. Forma part del municipi metropolità de la Ciutat del Cap. És la capital de la Província Occidental del Cap, així com la capital legislativa de Sud-àfrica, on s’ubiquen tant el Parlament Nacional com moltes altres seus governamentals. Ciutat del Cap és famosa pel seu port, així com per la seva conjunció natural de flora, la Muntanya de la Taula i Punta del Cap. És també la destinació turística més popular de África

Situada a la Badia de la Taula, es va desenvolupar originalment com a estació de proveïment per als vaixells de la Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals, que viatjaven a Àfrica Oriental, Índia i Àsia, més de dos-cents anys abans de l’obertura del Canal de Suez en 1869. l’arribada del navegant holandès Jan van Riebeeck el 6 d’abril de 1652 va significar l’establiment del primer assentament europeu a l’Àfrica subsahariana. Ràpidament va superar el seu propòsit original com el primer lloc d’avançada al Castell de Bona Esperança, convertint-se en el centre econòmic i cultural de la Colònia del Cap. Fins a la febre de l’or de Witwatersrand i el desenvolupament de Johannesburg i Durban, Ciutat del Cap era la ciutat més gran de Sud-àfrica.

Des de 2007 la ciutat té una població estimada de 3,5 milions d’habitants. La seva superfície de 2.499 quilòmetres quadrats la converteix en una de les ciutats més extenses del país, amb una densitat demogràfica comparativament baixa de 1.425 habitants per quilòmetre quadrat.

En Robben Island (lit. ‘illa de les foques’), una illa molt propera a Ciutat del Cap, va estar pres durant 27 anys el líder del moviment anti-apartheid i Premi Nobel de la Pau, Nelson Mandela.

Des de la fi de l’Apartheid, Ciutat del Cap es manté com la plaça forta de l’oposició política a l’ANC, sent l’única gran ciutat governada per l’oposició. Ciutat del Cap ocupa el 85è lloc entre 215 ciutats del món pel seu nivell i qualitat de vida, sent la 1a ciutat de Sud-àfrica i d’Àfrica (segons aquest rànquing realitzat pel Mercer Human Resources Consulting) i la seva alcaldessa Helen Zille va ser nomenada millor alcalde de 2008 (en els seus tres anys de govern el PIB de la ciutat va créixer en un 12%, la delinqüència va baixar en un 90% i la desocupació va caure del 21 al 18%).

Ciutat del Cap és una de les ciutats més multiculturals del món, reflectint el seu rol com a major destí per a immigrants i expatriats de Sud-àfrica. La ciutat va ser nomenada Capital Mundial del Disseny el 2014 pel ‘International Council of Societies of Industrial Design’. En 2014, Ciutat del Cap va ser nomenat com el millor lloc del món per ser visitat pel ‘American New York Times’ i el ‘British Daily Telegraph’.

El centre de Ciutat del Cap se situa en un extrem nord de la Península del Cap. La Muntanya de la Taula forma una marcada depressió cap a la conca de la ciutat, amb el seu altiplà d’un quilòmetre d’altura i està envoltada de penya-segats gairebé verticals, el Pic del Diable i el Cap de Lleó. De vegades es forma una franja prima de núvols sobre la muntanya ia causa de la seva aparença se l’anomena el “estovalles de la taula”. La península consta d’una abrupta cadena muntanyosa que sobresurt a l’oceà Atlàntic i acaba a Punta del Cap. Existeixen més de 70 pics sobre els 300 metres (la definició americana d’una muntanya) dins dels límits oficials de la ciutat. Molts dels suburbis de Ciutat del Cap es troben en el gran pla de les Planes del Cap, que s’ajunta amb la península a la terra principal. Les Planes del Cap descansen en el que es coneix com un pla marí ascendent, consistent en la seva major part de la sorra geològica que mostra que en un punt la Muntanya de la Taula va ser una illa.

Sud-àfrica, oficialment la República de Sud-àfrica és un país sobirà, membre de la Unió Africana, situat a l’Àfrica austral i la forma de govern és la república parlamentària. El seu territori està organitzat en nou províncies. La seva capitalitat té un estatus especial, ja que la componen tres ciutats: Pretòria, seu del poder executiu; Bloemfontein, seu del poder judicial, i Ciutat del Cap, seu del poder legislatiu Així mateix, la ciutat més poblada del país és Johannesburg, sent aquesta més una de les 40 àrees metropolitanes més grans del mundo.

Posseeix 2.798 quilòmetres de costa en els oceans Atlàntic i Índic. Limita al nord amb Namíbia, Botswana i Zimbàbue, a l’est amb Moçambic i Suaziland, mentre que Lesotho és un territori envoltat pel territori sud-africà

Sud-àfrica és conegut per la seva diversitat de cultures, idiomes i creences religioses, per la qual cosa se li coneix com la nació de l’arc de Sant Martí. Onze idiomes són reconeguts com a oficials per la Constitució de Sud-àfrica. Dos dels onze idiomes són d’origen europeu: l’afrikaans, idioma que prové directament del neerlandès i és parlat per la majoria de la població blanca i mestissa, i l’anglès. Encara que l’anglès té un important paper en la vida pública i comercial és, però, el cinquè idioma per parlants nadius

Sud-àfrica és un país ètnicament divers. El 79,5% de la població sud-africana és negra, la qual està dividida en diferents grups ètnics que parlen diferents llengües bantús, nou de les quals són oficials. A més compta amb les majors comunitats d’habitants de procedència europea i índia, així com de comunitats multiracials del continent.

Sud-àfrica és un dels membres fundadors de la Unió Africana, i té la major economia del continent entre tots els membres. És també membre fundador de l’ONU i del NEPAD. El país és membre de la Mancomunitat de Nacions, el Tractat Antàrtic, el G77, la ZPCAS, la SACU, l’OMC, l’FMI, el G20, el G8 + 5, els civets, els BRICS, entre d’altres

Sud-àfrica és també un país en què hi ha grans desigualtats entre els diferents grups socials; mentre hi ha grans fortunes i les capitals estan entre els principals centres de negoci d’Àfrica, aproximadament una quarta part de la població sud-africana es troba sense feina i viu amb menys d’1,25 dòlars nord-americans al dia

Posseeix una rica fauna i flora pel que es troba dins de la llista de països megadiversos

Font: wikipedia