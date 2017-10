Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 d’octubre de 2017

Els 5 països amb dret a veto a les Nacions Unides són els més savis del món. La sabiduria abarca moltes coses com ara coneixements

El fet que Estats Units sempre s’hagi mostrat reticent a signar acords mundials sobre el medi ambient fa pensar. Estats Units és un país amb el 5% de la població del planeta, però genera el 20% del PIB mundial

Estats Units és un país gran, però no el més gran del món. No voler signar segons quins acords sobre l’atmosfera fa pensar entre d’altres coses perquè hi treballen un munt de científics d’arreu del món

Fa no massa segles que hi va haver una onada de fred quan no hi havia molla de contaminació. A què va ser degut ? La resposta la tenen els científics, però la meva opinió és que va ser perquè l’activitat solar va canviar com des d’unes dècades ha anat canviant

Tenint en compte que tres-cents anys no són res en la vida del Sol, nosaltres hi podem modestament contribuir generant cada cop menys contaminació

Tinc encara present la visita de Richard Nixon a Pequín. Va ser aleshores que es va forjar una nova era industrial. En poques paraules es va activar el nostre futur

Estats Units sempre ha seguit la mateixa política. Quan veu que un producte resultarà obsolet per a la seva economia, ho passa als altres com ara a la Xina

La revolució actual xinesa va lligada a la producció industrial. Contaminen perquè no gaudeixen de prou recursos, però els altres països l’apreten perquè aquesta contaminació no faci estralls en la salut dels seus ciutadans

Això permet servir a l’Àfrica una bona empenta, però amb seny. Avui dia hi ha tot un bon catàleg d’eines de països rics que aplicades a l’inici d’un projecte industrial sigui pràcticament net

Aquesta és una de les tecnologies que necessita Àfrica: producció neta, però això és avui dia totalment factible

Hi ha molta gent a casa nostra que no entén d’indústria i, com que no en sap, va i s’hi oposa. Algú també s’hi oposa basant-se en l’obrerisme quan avui dia a casa nostra l’obrer ha mort