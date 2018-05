Canvi de coordenades

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de maig de 2018

Definir l’Àfrica dins la seva gran complexitat, no és gens fàcil. De la mateixa manera que nosaltres sovint la ignorem, els africans es volen oblidar de nosaltres. Hi ha un tret africà que és molt comú, aquest és el nacionalisme. Com ells no hi ha ningú

Si això pot diferenciar les diferents nacionalitats, l’orgull és el principal tret a nivell personal. No és fàcil contactar amb africans del continent perquè així es poden avaluar quins són els seus interessos i quin ha de ser el format de la intercomunicació

No entenc massa bé aquesta minoria d’africans que s’esmunyen a Europa amb barcasses de seguretat nul·la, però això segueix més aviat la llei de la oferta i de la demanda

Hi ha encara negrers que amb una sabata i una espardenya aconsegueixen omplir les seves barques inestables amb negroafricans que pensen posar els peus en terres italianes per ser l’actual destinació principal

Segons diuen, aquests transportistes es fan publicitat a Líbia, lloc d’embarcament. El que no saben aquests negroafricans és la vida que els tocarà fer, una vida sempre lligada a la supervivència

Si parles amb els nacionals, et diran que ningú els va demanar que se n’anessin. El buidatge d’un país pot arribar al 10% amb la qual cosa tothom roman igual. Els qui no troben compensació són els que han marxat perquè feina tindran a viure-hi

Si tenen fills, la cosa es pot agreujar més. Hi ha en aquests desplaçaments un bon grau d’esquizofrènia col·lectiva