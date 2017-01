Cañizares insta a identificar-se amb els refugiats i demana ajudar-los sense distincions

17 gen 2017 per SDRCA

Ep – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 17.01.2017

Església: El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, va assenyalar ahir que «estimar als immigrants i refugiats no és simplement mirar-los, sinó identificar-se amb ells». En un comunicat remès per l’arquebisbat, Cañizares considera que «és necessari fer una nova societat on no càpia el que està succeint ara mateix, l’haver de deixar els propis països buscant una situació de justícia».

«Sempre va haver-hi migracions, però el que en estos moments està succeint és enterament nou i apel·la a la nostra consciència perquè ens convertim en ajuda per als pobres, per als refugiats, per als més necessitats, perquè són germans nostres i Déu no fa distinció entre pobles sinó que s’entrega a tots», destaca el purpurado, les paraules del qual sobre els refugiats van despertar una polèmica l’any passat.

El cardenal veu «necessari fer una nova societat on no càpia el que està succeint ara mateix, l’haver de deixar els propis països buscant una situació de justícia», i destaca que «el món necessita canviar, i no ho canvien les ideologies ni els sistemes polítics, sinó l’amor de misericòrdia, que no és simplement mirar als immigrants i refugiats, sinó identificar-se amb ells».