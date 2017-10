Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 d’octubre de 2017

La SDRCA va convidar diferents entitats per al taller sobre Euràfrica (SDRCA, 2012). Hi van participar un bon nombre de persones. Considero que va ser un gran èxit tenint en compte que l’entitat organitzadora és molt petita

Es va convidar Casa África, però ho van desestimar a última hora sobretot per una qüestió de distàncies amb l’afegitó de no saber quin rendiment en podrien treure

Recordo que el nostre viatge a Canàries va ser sorprenent per a mi perquè, encara que sabia que Canàries era molt lluny de Barcelona, vaig veure que, efectivament, és molt lluny, moltes hores de viatge

Vaig fer un càlcul aproximat: només cal dir que amb avió es triga al voltant d’una hora per arribar a l’Estret. Aquesta hora no és res comparat amb el faltava, unes dues hores més

Un cop ets allà,oblides les distàncies perquè et permet conviure amb una societat que s’expressa com si fos a la Península.

La bellesa de les illes és extraordinària. És per això que la SDRCA va preparar gràcies a una agència de viatges un viatge de 4 setmanes a les illes per visitar-les totes a raó de 4 dies per illa. Les persones de les Canàries són hospitalàries

Llàstima que Casa África no pogués ser al taller d’Euràfrica, però és normal perquè per ser només unes hores a Barcelona el viatge és pesant

Casa África és una institució que no només està al corrent de què passa a l’Àfrica sinó que estimula les relacions amb els països africans més propers com els de l’arc format des del Marroc fins al Senegal, entre d’altres

Canàries és també un centre logístic per a l’Àfrica com es va veure en la lluita contra l’ebola a l’Àfrica occidental