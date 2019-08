Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 d’agost de 2019

Canàries és un arxipèlag de l’oceà Atlàntic que conforma una comunitat autònoma espanyola amb estatut de nacionalitat histórica. És, a més, una de les regions ultraperifèriques de la Unió Europea.

En l’àmbit espacial es compon de vuit illes, cinc illots, vuit roques i el mar. Políticament l’arxipèlag es compon de set illes amb administració pròpia i una illa -La Graciosa que està en tràmits de ser gestionada en forma de pedania

Les set illes amb administració pròpia són, d’una banda, del Hierro, La Gomera , la Palma i Tenerife, que constitueixen la província de Santa Creu de Tenerife, i, d’altra banda, Fuerteventura, Gran Canària i Lanzarote, que constitueixen la província de Las Palmas.

A aquestes vuit illes se li sumen, per un banda, els illots deshabitats de Muntanya Clara, Alegranza, Roque de l’Est i Roque de l’Oest, que, juntament amb l’illa de la Graciosa, formen l’arxipèlag Chinijo, i, d’altra banda, amb l’illot de Llops, tots aquests pertanyents a la província de las Palmas

A més, a les vuit illes, cinc illots s’afegeixen una sèrie de roques adjacents (els de Salmor, Fasnia, Bonanza, Garachico i Anaga) situats a la província de Santa Cruz de Tenerife; el Roc de Gando i el Faralló de Sardina situats a Gran Canària, i l’illot de la Santa situat a Lanzarote. Finalment, aquesta comunitat autònoma es completa amb les aigües canàries, que són un especial àmbit marítim de la comunitat autònoma i estan integrades dins el contorn perimetral que sorgeix de la unió dels punts extrems més sortints de les illes i illots, sent l’única comunitat autònoma d’Espanya que inclou a la mar com a part de la seva superficie.

L’arxipèlag està situat al nord-oest d’Àfrica, a prop de les costes del sud del Marroc i del nord del Sàhara, entre les coordenades 27º 37 ‘i 29º 25’ de latitud nord i 13º 20 ‘i 18º 10’ de longitud oest

Canàries s’utilitza durant l’hivern boreal l’hora de Greenwich (UTC ± 0) i durant l’estiu boreal una més (UTC + 1), amb una hora de diferència respecte a la resta de l’Estat. L’illa de Fuerteventura dista uns 95 km de la costa africana. La distància a la massa continental europea és d’uns 940 km – de l’illot d’Alegranza a la punta de Sagres (Portugal)

Per la seva situació geogràfica, Canàries és la regió més austral i occidental de l’Estat espanyol. Històricament, Canàries ha estat considerada un pont entre tres continents; Àfrica, Amèrica i Europa

Les illes, d’origen volcànic, s’assenten sobre la Placa africana, com les ciutats espanyoles de Ceuta i Melilla, encara que són part de la regió natural de la Macaronèsia. Això al costat dels arxipèlags de Cap Verd, Açores, Madeira i Salvatges. Canàries és l’arxipèlag més extens i poblat de la regió Macaronèsia

El seu clima és subtropical, encara que varia localment segons l’altitud i el vessant nord o sud. Aquesta variabilitat climàtica dóna lloc a una gran diversitat biològica que, al costat de la riquesa paisatgística i geològica, justifica l’existència a Canàries de quatre parcs nacionales i que totes les illes tinguin reserves de la biosfera de la Unesco, i altres tinguin zones declarades Patrimoni de la Humanitat

Aquests atractius naturals, el bon clima i les platges fan de les illes un important destinació turística, sent visitades cada any per prop de 12 milions de persones (11.986.059 en 2007, destacant un 29% de britànics, un 22% d’espanyols no canaris i un 21% d’alemanys)

Canàries actualment posseeix una població de 2.127.685 habitants i una densitat de 283,08 hab / km², sent la vuitena autonomia en població. La població de l’arxipèlag està concentrada majoritàriament en les dues illes de la capital, al voltant del 43% a l’illa de Tenerife i el 40% a l’illa de Gran Canària. La superfície total de l’arxipèlag és de, aproximadament, 36567 km², estant aquesta composta per la superfície terrestre, de 7447 km², i per la superfície marítima de les aigües canàries, de 29120 km²

Tal com estableix l’Estatut d’Autonomia, la capitalitat de la comunitat autònoma és compartida entre les ciutats de Las Palmas de Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife; la seu del president del Govern autonòmic alterna entre ambdues per períodes legislatius, sent la seu del vicepresident diferent de la del president

El Parlament està a Santa Creu de Tenerife, mentre que la seu de la Delegació del Govern se situa a Las Palmas de Gran Canària, existint a més una Subdelegació del Govern a cada una de les dues ciutats. Així mateix, hi ha un equilibri entre les dues capitals pel que fa a seus de conselleries i institucions públiques encara que la resta de l’administració autonòmica es troba en la seva pràctica totalitat duplicada entre les dues ciutats. Per la seva banda, a la ciutat de San Cristóbal de la Laguna es troba la seu del Consell Consultiu de Canàries, que és el suprem òrgan consultiu.

La Graciosa

L’illa de la Graciosa era reconeguda, fins al 26 juny de 2018, com un illot i, des d’aquesta data, va passar a ser considerada la vuitena illa habitada de les Canàries, després de l’aprovació d’una moció per part de la Comissió General de les Comunitats autònomes del Senat, aprovada per unanimitat

Actualment l’illa es troba en tràmits de ser considerada una pedania, amb un pressupost propi i capacitat de gestionar directament els serveis públics, encara que administrativament seguirà adscrita al municipi de Teguise de l’illa de Lanzarote i seguirà depenent del Cabildo de Lanzarote. L’illa és la més septentrional de l’arxipèlag canari, té uns 29 km² i la seva població és de 751 habitants (el 2017), la qual la converteix en l’illa més petita i menys poblada de Canàries (sent del Hierro la més petita i menys poblada de les illes amb administració pròpia). El seu punt més alt és Agulles Grans, amb 266 metres d’altura i té dues localitats: Caleta de Sebo (amb 748 habitants) i Pedro Barba (amb 2 habitants censats), sent la primera la capital insular

Font: wikipedia