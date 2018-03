Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de març de 2018

La Humanitat sempre s’ha alimentat d’utopies que l’han permès de seguir endavant. La nostra civilització està marcada pels anys 476 (caiguda de l’imperi d’Occident) i 1453 (caiguda de l’imperi d’Orient). Vam viure durant aquest període de mil anys en una situació totalmen patètica

Refer-se d’aquesta situació no va ser gens fàcil oimés si tenim en compte que només en els darrers 500 anys hem pogut tornar a posar en marxa el progrés

És en aquest obscur món de la nostra història que els pensadors, per agafar-se a alguna cosa, van desenvolupar tres fites: la màquina de moviment perpetu, la pedra filosofal, i l’elixir de l’eterna joventut

Cap d’aquestes ideacions ha sortit de la nostra ment. La que encara és molt actual és la de l’elixir de l’eterna joventut. Mireu tantes dones que s’arreglen sovintejant els quiròfans de cirurgia estètica. Molts homes fan el mateix com ara tenyir-se tot cabell blanc de color negre

Sembla que la nostra moda és no aparentar ser vell. He de dir que jo em sento millor ara com a vell que quan havia estat jove. Ser vell té molts més avantatges que no ser jove perquè veus les coses amb més perspectives i solucions, però el que és millor és que raones millor. Sota la pell d’un vell hi ha un nen, un jove, un adult

La pedra filosofal encara és a l’atmosfera en la recerca de la satisfacció amb nosaltres mateixos. La màquina del moviment perpetu és desitjada per industrials perquè així podrien oblidar-se de les despeses d’electricitat en els seus processos. Com es veu hi ha ideacions antigues que encara conservem

Tot això es desperta perquè dues persones properes s’han convertit a l’islam. No critico aquests fets perquè segueixo un Papa del s. XIX qui va afirmar que tot seguidor de qualsevol religió té dret a passar per les portes del Cel. L’Església no posa impediments a les conversions

L’afer que rau en aquestes conversions és que aquestes persones s’hi troben millor. Consideren que seran més felices perquè han trobat la pedra filosofal

Cristianisme, judaisme i islam són religions bessones per la qual cosa no m’oposo a que alguns coneguts hagin anat a l’islam. La meva visió com a catòlic és aconseguir la pau amb mi mateix i compartir-la amb els altres