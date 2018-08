Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 d’agost de 2018

El Camerun francès es va independitzar l’1 de gener de 1960 amb Ahmadou Ahidjo com a president. Actualment hi ha des de l’1 d’octubre de 1961 una part anglòfona. Aquesta part fou el que va quedar del Camerun britànic perquè la seva part nord s’adherí a Nigèria

Paul Biya n’és el president d’ençà que Ahmadou Ahidjo li cedís el poder (4 de novembre de 1982). Malgrat el llarg mandat de 36 anys, els camerunesos no n’estan pas massa descontents

Entre els camerunesos hi trobareu molta satisfacció al parlar en francès que, n’hi ha, la consideren una llengua africana. Entre aquests seguidors, hi trobareu persones que reclamen un veritable bilingüisme: anglès i francès haurien de ser parlats per tothom

Gràcies a la part anglòfona, el Camerun pertany també a la Commonwealth encara que la influència francesa és molt forta. Una persona estrangera de llengua materna francesa està molt ben acollida. Els líders de la part anglòfona fa anys que demanen més autonomia, fins i tot han demanat la secessió del que s’anomenaria república d’Ambazonia

El Camerun sovint es coneix com la petita Àfrica o l’Àfrica en miniatura per la gran diversitat de comunitats culturals. A això s’hi afegeix la gran varietat biològica i geològica. És un país per visitar per la gran munió de paisatges. Yaünde, la capital, i Duala són les grans ciutats que no cal oblidar

Si voleu visitar el Camerun per la raó que sigui, negocis o turisme, us recomano que us en documenteu a fons ben abans del vostre viatge