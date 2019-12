Atac de Fotokol

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de desembre de 2019

L’atac Fotokol de 2015 va ocórrer entre el 4 i 5 de febrer, en el qual es va reportar que membres del grup terrorista Boko Haram, havien disparat i incendiat la comuna de Fotokol, Camerun, deixant un saldo de al menys 91 morts i més de 500 ferits

Els militants també van incendiar les mesquites i esglésies de la ciutat. L’atac es va produir un dia després que les forces regionals van declarar que havien expulsat a Boko Haram de Gambaru, una ciutat nigeriana que està prop de Fotokol

Va ser el segon atac estranger pel grup en dies recents. Aquesta regió del Níger és una àrea on han arribat milers de refugiats per fugir dels atacs de Boko Haram, que des de 2009 ha encapçalat una insurgència

Tant l’exèrcit camerunès com el txadià s’han desplegat com una força regional per fer-los front. L’exèrcit txadià va afirmar haver assassinat al voltant de 200 militants

Molts oficials d’alt rang de la Nacions Unides, incloent França, han estat planificant represàlies pels atacs. França ha proporcionat suport amb armament, logística i operacions per aquest esforç multinacional. S’estima que l’any 2014, més de 10.000 persones van ser assassinades per Boko Haram

Font: wikipedia