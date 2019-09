Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de setembre de 2019

Camerun és una república unitària a l’Àfrica central. Limita al nord-oest amb Nigèria, a l’est amb el Txad i la República Centreafricana, i al sud amb Gabon, Congo i Guinea Equatorial. El seu litoral es troba al golf de Biafra, que forma part del golf de Guinea (oceà Atlàntic).

El país ha estat anomenat “Àfrica en miniatura” per la seva diversitat geològica i cultural: té platges, deserts, muntanyes, selves i sabanes. El seu punt més alt és la muntanya Camerun, al sud-oest, i les seves principals ciutats són Douala, Yaoundé i Garua. Habiten el país més de dos-cents grups ètnics i lingüístics, però les seves llengües oficials són el francès i l’anglès.

Camerun és conegut també pels seus estils musicals autòctons, especialment el makossa i el bikutsi, així com pels èxits de la seva selecció nacional de futbol

Els portuguesos li van posar el nom de Rio dos camarões (Riu de les gambetes), després de constatar l’abundància de gambes i crancs de rius de la zona; mitjançant l’anglès (Cameroon) es deriva l’actual denominació del país

Els líders de l’antiga zona britànica han vingut demanant en els últims anys més autonomia o la secessió en el que seria la República d’Ambazonia. L’anomenat “problema anglòfon” es ve incrementant des 2016 de forma alarmant en haver usat el Govern de Yaoundé la violència indiscriminada per reprimir les protestes d’advocats, professors i població en general que demanen el retorn a la república federal o aspiren a la independència.

Estimacions de l’ONU de 2009 situen la població del Camerun a 19.522.000. La població és jove: prop del 40,9% té menys de 15 anys, el 70% és menor de 30 anys i 96,7% són menors de 65. la taxa de natalitat s’estima en 34,1 naixements per cada 1000 persones, mentre que la de mortalitat en 12,2. L’esperança de vida és de 53,69 anys (52,89 anys per als homes i 54,52 anys per a les dones)

La població camerunesa està dividida gairebé equitativament en població rural i urbana. La densitat de població és major en les grans zones urbanes, les terres altes de l’oest i la plana nord-est Douala, Yaoundé i Garoua són les ciutats més importants. En contrast, a l’altiplà d’Adamawa, la depressió de Benoue al sud-est i gran part de l’altiplà del Sud del Camerun estan escassament poblades

Els idiomes oficials són el francès i l’anglès, i es parlen també nombrosos idiomes locals. El francès està molt estès a les ciutats, sobretot a Yaoundé i Douala, en les quals pràcticament tota la població s’expressa amb fluïdesa en aquest idioma. No obstant això, l’idioma més parlat a tot el país és el camfranglais, una llengua criolla que barreja elements del francès, l’anglès i idiomes locals. S’han signat memoràndums d’entesa amb Alemanya per a l’estudi de l’alemany

Les persones de les terres altes de l’oest sobrepoblades i el nord subdesenvolupat estan migrant cap a les plantacions costaneres i als centres urbans a la recerca de feina. Migracions més petites ocorren gràcies al fet que els treballadors busquen feina a serradores i plantacions al sud i l’est. Encara que l’índex de masculinitat és relativament equitatiu, la majoria dels migrants són principalment homes, el que indueix a índexs desbalanceados en algunes regiones

Font: wikipedia