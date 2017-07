Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de juliol de 2017

Diuen que els diners mouen el món. El mateix passa a l’Àfrica, però l’Àfrica es distingeix per tenir pocs diners

Pot tenir a disposició molts recursos, però pot ser no tingui prou recursos per explotar-los. Poca mà d’obra especialitzada, prou capital, manca d’un adequada direcció

El contrast entre casa nostra i l’Àfrica és molt fort. Nosaltres tenim un estat del benestar, però a l’africà estàndard s’ha de buscar la vida cada dia que passa

Aquesta deu ser la raó genètica per la qual no es deixen perdre ni un cèntim

Les nostres primeres relacions amb africans del continent vénen marcades per un inici en què es basen les tarifes de col·laboració. Tenim també experiències relativament curtes de voluntariat, però són situacions amb dara de caducitat. Una noia africana ens diu que els dinerons motiven per fer una feina

D’estats africans n’hi ha de moltes menes tant dels que es preocupen del poble com dels que se’n despreocupen. Es parla molt de corrupció a l’Àfrica dels governs, oblidant-se de la corrupció social. En efecte, hi ha persones físiques i jurídques que frenen el desenvolupament humà

Tanmateix, s’oblida que a casa nostra hi ha tant i més corrupció que en qualsevol estat africà. Arreu hi ha factòtums que operen al mateix nivell com ho pot fer l’estat que ha de trobar-hi acords per poder operar

La feina dels governs és megalítica, i no sempre pot arribar a les mans del poble. ¿Com s’explica que la Unió Europea alhora que no permetia per llei fumar en espais tancats al temps que subvencionava les plantacions de tabac ?