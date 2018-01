Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de gener de 2018

Jo tinc com d’altres persones una atracció per la geografia. Potser si l’hagués estudiada en temps més tocant a l’actualitat, m’hagués fascinat més per quan serveix per analitzar l’entorn i gestionar-lo

Tenia de petit un gran desig de veure les fonts del Llobregat on m’hi van dur els meus pares. En conservo encara la imatge, el resultat és magnífic perquè veus com es passa del no-res al tot

L’impacte social pel descobriment de les fonts del Nil va ser enorme. Dit això, no sembla res, però els exploradors en van trobar dos de deus del Nil

Qualsevol col·legial dirà que un un riu és un corrent d’aigua amb afluents, però en cada cas de llargada menor que la del riu principal

Vet aquí que les dues deus del Nil tenen més o menys una mateixa llargària. És per això que van rebre els noms de Nil blanc i Nil blau. El Nil té doncs forma d’una Y. El Nil és el riu més llarg del món per la qual cosa apropa cultures, però l’Amazones és el que transporta major cabal, encara que això no treu galons als Nils blanc i blau perquè demostren un vigor extraordinari

El Nil ha estat des d’on arriba la Història un riu molt important, va ser l’artèria alimentària de l’antic Egipte. Aquest Egipte vivia segons ho feia el riu amb les inundacions periòdiques dels camps de conreu

L’antic Egipte es va adonar que tenia un calendari dolent perquè va arribar un moment que, quan les fertilitzacions de les terres havien d’esdevenir, desorientava els pagesos

Avui dia utilitzem el calendari com si res, però en la noció de calendari hi han treballat moltes civilitzacions. El nostre calendari s’utilitza arreu del món, sovint al costat d’altres calendaris d’altres cultures

Les eines que determinen les evolucions del sistema solar indiquen que el nostre calendari es bo encara que el transcurs del temps fa afegir un segon anual al llarg dels anys