Creu Roja, 30 de setembre de 2021

A la Creu Roja tenim moltes històries que explicar, però hi ha algunes que són veritablement extraordinàries. Històries tan reals que mereixen ser escoltades una vegada darrere l´altra. És per això que, el Calendari Creu Roja 2022 tindrà com a protagonistes aquelles Històries Extraordinàries que ens van fer vibrar d´emoció.

Seleccionar aquelles que han d’estar presents en el calendari no és gens fàcil i ens agradaria comptar amb tu per a triar-les. Per a participar només has de fer clic aquí i seleccionar les 3 Històries Extraordinàries que més t’agradin. Les 5 que rebin més vots il·lustraran les pàgines del calendari.

Al finalitzar la teva selecció, tindràs l’opció de sol·licitar el teu Calendari Creu Roja 2022, que t’enviarem de manera gratuïta al teu domicili.

Pots participar fins el 9 d’octubre.