Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de maig de 2018

Els immigrats representen no més del 20% de la població catalana, la qual cosa significa que hi ha menys d’1,5 milions de persones procedents de tots el 4 continents, Oceania no hi entra esclar

La participació d’aquests continents és gairebé paritària, més o menys un 5% d’africans. Tot això s’ha de corregir segons el nombre de nacionalitzacions. Tenint en compte que aquí hi ha immigrats de fa molts anys, la taxa de naturalització ha de ser important

La representació paritària en les diferents llistes electoral és més aviat escadussera. Cada partit hauria d’incloure un 20% de representació dels immigrats. Un immigrat només es pot presentar si s’ha naturalitzat. És així que fins a 27 diputats d’origen estranger haurien de ser presents al Parlament de 135 escons. Això se’n diu discriminació positiva

Aquest suggeriment hauria de considerar que davant la pregunta del president de Fedelatina al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la consellera va expressar que era difícil incloure immigrats als mitjans de comunicació de Catalunya per qüestions de mida

De la mateixa manera, la representació electoral hauria de ser la més pròxima possible a la proporcionalitat matemàtica entre vots i diputats. La composició del Parlament està desdibuixada perquè dóna més importància al territori que a la seva població. Està vist que això cal corregir-ho. Sempre s’ha de buscar la paritat

Un sistema electoral per a Catalunya seria dual. Dues urnes, una llista oberta territorial i una llista tancada per tot Catalunya. Hi hauria d’haver un diputat per a cada districte electoral: 1 per l’Aran i 1 per cadascuna de les 41 comarques. El Barcelonès tindria un status especial: 1 diputat per l’Hospitalet de Llobregat, 1 diputat per Santa Coloma de Gramenet, 1 diputat per Sant Adrià de Besòs, 1 diputat per Badalona, i 1 diputat per cadascun dels deu districtes de Barcelona.

En total, 56 diputats territorials amb una oficina a cada districte electoral territorial per passar comptes davant la ciutadania, i 79 de la la llista tancada per una circumscripció de tot Catalunya. Aquesta proposta podria ser més proporcional a les persones amb dret a vot