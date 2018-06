Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de juny de 2018

Els qui opinen que no s’ha de fer un túnel ferroviari entre el Marroc i Espanya estan evitant una problemàtica de difícil solució perquè el corresponent túnel que hi ha de França a Anglaterra n’és una prova

Milers d’immigrants miren d’entrar al túnel perquè és al seu abast sense massa problemes. Emmanuel Macron, president de la República francesa, està intentant resoldre el conflicte que té amb Londres

Emmanuel Macron ha parlat amb totes les parts implicades tot incrementant de forma qualitativa i quantitativa el control policial a l’entrada del túnel amb els compromisos que té la primera ministra britànica, Theresa May

El tema migratori pesa fort a l’Europa occidental perquè des de Itàlia se senten veus davant la immigració. No cal fer unes declaracions ofensives contra els immigrants donat que lamentablement la Lliga Nord afirma que la raça blanca és en perill tot afegint crítiques contra el contingent musulmà

El terme raça és actualment del tot obsolet perquè cal fer especial èmfasi en les comunitats culturals. El que cal salvaguardar és la cultura occidental perquè és allò que ens manté com a pobles

Cal ser especialment astuts per convèncer els immigrats que viuen en la nostra cultura. Això no és massa difícil de fer si els governs i les forces vives s’hi posen a treballar

Theresa May és molt sensble a l’arribada d’estrangers a la Gran Bretanya, per la qual cosa amb Emmanuel Macron han arribat a un acord per abocar a l’entrada del tren 50€ milions extres per blocar el pas de Calais, l’emblemàtica ciutat dels immigrants que volen arribar a territori britànic

La immigració continua essent el problema més important d’Europa que parteix de diferents punts de vista per combatre-la. Tampoc ens hem d’acollir al fariseisme perquè gran part dels nous immigrats procedeixen de països colonitzats a l’europea. De ben segur que les autoritats estan estudiant estratègies per fer front a aquest fenomen, probablement sotto voce