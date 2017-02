CaixaBank passa a controlar, amb l’opa, el 84,51 % de BPI

19 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – BARCELONA – L’ECONÒMIC – 09/02/17

La catalana proposarà canvis al consell en la pròxima junta de l’abril

Ha estat una història llarga però amb final feliç. Ahir CaixaBank va informar la Comissió del Mercat de Valors de Portugal de la finalització de l’opa sobre el banc portuguès BPI un cop tancat el període d’acceptació, i amb un resultat satisfactori per a l’entitat catalana, que passarà a controlar el 84,51% de la portuguesa. És la primera gran operació de CaixaBank per controlar una entitat de fora de l’Estat.

En concret, van acudir a l’opa 568 milions d’accions, representatives del 39,01% del capital social de BPI (una acceptació de l’opa del 71,59%), que se sumen al 45,5% que ja estava en mans de la catalana. CaixaBank ha pagat 1,134 euros per acció amb la qual cosa ha aportat un total de 644,52 milions d’euros en l’operació.

BPI té una capitalització borsària de 1.638 milions d’euros i un capital social de 1.293 milions d’euros. Abans de l’opa, el 54,5% del capital que no controlava CaixaBank estava majoritàriament en mans de l’empresària d’origen angolès Isabel Dos Santos a través de Santoro Finance (18,58%) i d’Allianz (8,43%), mentre que un altre 22,53% era free float, capital flotant. Després de l’operació, Allianz es manté com a segon accionista de referència amb un 8,43% del capital del banc portuguès. Pel que fa a Dos Santos, hauria acceptat finalment la venda de la seva participació. L’entitat catalana havia mantingut en els darrers temps una tensa lluita amb la segona accionista en els seus plans per aconseguir el control del banc.

La catalana els va condicionar al canvi en els drets de vot per equiparar accions a vots i evitar així que una participació menor en mans de l’empresària, filla del president angolès, pogués bloquejar les decisions de l’accionista majoritari.

L’entitat catalana ha situat la seva ràtio de capital de màxima qualitat, l’anomenat Common Equity Tier 1 (CET1) regulador, en el 12 % una vegada finalitzada amb èxit l’opa.

Segons va comunicar ahir CaixaBank la suma de les dues entitats en volum de negoci assoleix la xifra de 564.262 milions d’euros, amb una quota de mercat a la península ibèrica superior al 20% en productes d’estalvi a llarg termini. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va destacar ahir el pas que suposa l’èxit de l’opa en el seu desembarcament a Portugal: “Amb aquesta operació, CaixaBank confirma la seva aposta pel mercat portuguès, la recuperació del qual té bases sòlides.”

Tancament d’oficines

Un cop superada amb èxit l’opa, CaixaBank ja va avançar que iniciarà un procés de reestructuració que suposarà el tancament de 52 oficines de BPI amb l’objectiu de millorar l’eficiència de l’entitat, que té actualment 545 sucursals a Portugal. Ara la ràtio de despeses sobre ingressos se situa en el 74% i CaixaBank vol que se situï en el 50%. El procés de reestructuració es traduirà, a més, en la supressió de 900 llocs de treball.

A més, CaixaBank proposarà en la pròxima junta d’accionistes de BPI, a l’abril, canvis en els òrgans de govern. L’actual president del consell d’administració, Artur Santos Silva, passarà a ocupar la presidència d’honor del banc i CaixaBank proposarà una nova composició per al consell presidida per Fernando Ulrich, ara conseller delegat. Entre els noms per al nou consell hi haurà el de Gonzalo Gortázar. Pablo Forero serà el nou conseller delegat.

Amb aquesta operació, CaixaBank confirma la seva aposta pel mercat portuguès, Gonzalo Gortázar, CONSELLER DELEGAT DE CAIXABANK