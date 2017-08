Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’agost de 2017

L’economia africana s’alimenta sobretot del sector primari. Les inversions de l’estat estan molt condicionades per un endeutament relatiu molt important

És sorprenent que les grans economies estan endeutades gràcies a bases econòmiques molt importants, però molts països africans no tenen gairebé res per declarar

Com a conseqüència no reben més crèdits que de banques públiques internacionals com ara la Banca africana pel desenvolupament. Per tant, la major part dels països africans són pobres

Hi ha qui al·lega que, més que pobres, estan empobrits perquè sempre han estat venent el mateix, però la demanda d’aquests productes ha baixat relativament

El que és clar és que així que puguin ingressar més per vendes, el estats podran fer més inversions

Una inversió segura és la que es pot fer en turisme com fan la gran majoria de les illes africanes. El turisme que més dóna és el de sol-i-platja combinat amb activitats o excursions. N’hi ha que alhora han desenvolupat productes financers

La riquesa i l’alegria en països africans trigarà temps en assolir-se perquè s’han de dibuixar estratègies a mitjà termini o a llarg, la veritat és que l’Àfrica progressa, però encara massa lentament