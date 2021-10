Cafès de termes 1a edició

Aptic, 5 d’octubre de 2021

Des de la Comissió TERMCAT de l’APTIC engeguem una sèrie de trobades virtuals relacionades amb la terminologia: els Cafès de termes.

L’últim dijous de cada mes ens trobarem de les 11.00 a les 11.30 h per fer el cafetó del matí junts i treure pols als glossaris del mes. Cadascú aportarà termes que hagi hagut de documentar per a les seves traduccions a través del formulari de la Comissió. Ho farem tots al mateix temps, comentarem dubtes i ens ajudarem mútuament. L’única condició és que els termes proposats no apareguin al CERCATERM. No cal que siguin en català. D’aquesta manera, contribuirem a l’elaboració de nova terminologia en col·laboració amb el TERMCAT.

Si no tens teca terminològica, no et preocupis; pots glossarejar igualment. Al final, farem el recompte dels termes recopilats, en destacarem alguns de curiosos i qui vulgui podrà quedar-se, veure’s les cares i socialitzar! Per a qualsevol dubte relacionat amb això, escriu-nos a: comissiotermcat@aptic.cat. Comencem el 28 d’octubre! No t’ho perdis!

Dijous 28 d’octubre del 2021 / 11.00 – 11.30 h

MODALITAT: Activitat en línia

INSCRIPCIONS: Ompliu el formulari

AFORAMENT LIMITAT: 85 places

DATA LÍMIT d’inscripció: 26 d’octubre de 2021

Les places s’atribuiran per ordre de recepció del formulari d’inscripció.

ETIQUETA: #APTIC_TERMES

Aquesta activitat és gratuïta i oberta a tothom.

Comissió TERMCAT de l’APTIC