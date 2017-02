«Cada vegada que tocava la pilota em cridaven ‘negre fill de puta’ i ‘vés-te a la teua casa’»

Lluite, el defensa del Sogorb insultat per racisme, diu que la federació hauria d’haver multat als aficionats i no al Bunyol

Luciano Mutasi Mba, Lucho per a la gent del futbol, encara camina preguntant-se per què diumenge passat li va tocar a ell. L’interrogant dóna voltes i voltes en el seu cap i no troba l’eixida. «¿Per què ser negre és, en les portes de la segona dècada del segle XXI, un motiu per a insultar una persona?», es qüestiona. Els assumptes irracionals tenen això: mai hi ha un resposta. El diumenge passat, un grup d’aficionats del CD Bunyol es va encebar amb ell pel color de la seua pell durant el partit davant el seu equip, el Sogorb. Va aguantar els insults més de 45 minuts. «Gens més començar la segona part, amb 2-2 en el marcador, després de competir per una pilota en una jugada en una banda, van començar a cridar-me ‘negre de merda’ i coses així i ja no van parar», recorda Lucho, un guineano de 28 anys fitxat pel Sogorb el mes passat. Venia de jugar en la primera divisió de Malta.

El CD Bunyol va ser multat esta setmana amb 1.500 euros pel Comité de Competició de RFEF pels insults racistes cap a Lucho. L’àrbitre, Yerai Fermosell Pérez, va reflectir tot en l’acta. «Quan m’insultaven, em vaig portar el dit a cau d’orella mirant al línier, preguntant-li si l’estava escoltant. Em va dir que sí i, almenys, ja que vaig poder estar una mica més tranquil». Concretament, el col·legiat va arreplegar el següent en la fitxa: «Durant la segona part del partit, més concretament entre els minuts 70 i 80 i en finalitzar el partit (identificats com a seguidors del CD Bunyol pels seus càntics i indumentària) un sector del públic ha cridat «morete, morete» i «negre de merda» quan el jugador del CD Sogorb, Luciano Mutasi Mba jugava la pilota, de forma reiterada i pretenent ser una ofensa contra dita jugadora». Els 1.500 euros és la quantitat mínima estipulada de les possibles compreses en la reglamentació.

Lluite no està d’acord amb el càstig. Creu que el club no té la culpa. «El que haurien d’haver fet és parar el partit i avisar a la policia. I ací, d’un en un, assenyalar als quals estaven insultant-me», explica. Segons el futbolista del Sogorb, al final van ser unes 50 persones les que li van agraviar. «Cada vegada que tocava la pilota m’insultaven. Em deien ‘negre fill de puta, vés-te a la teua casa’ o ‘mira negre, ¿què estàs fent ací?’».

Lluite, que juga de defensa central o de migcampista, coneix bé el futbol espanyol. Va jugar en la tercera divisió canària i en l’aragonesa. «Mai havien sigut racistes amb mi ací, ni tampoc a Malta, on juguen molts estrangers».