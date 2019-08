Cabo Verde

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 d’agost de 2019

Cap Verd, el nom oficial és un estat sobirà insular d’Àfrica, situat a l’oceà Atlàntic, més concretament a l’arxipèlag volcànic macaronèsic de Cap Verd, davant de les costes senegaleses. La seva forma de govern és la república semipresidencialista i el seu territori està organitzat en 22 concelhos o municipis. La seva capital i ciutat més poblada és Praia

El nom de l’arxipèlag prové de la península de Cap Verd, l’extrem més occidental del continent d’Àfrica, prop del qual es troba la ciutat de Dakar (Senegal). La seva llengua oficial és el portuguès i el país és membre de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa

Les illes van estar deshabitades fins que van ser descobertes al segle XV pels portuguesos, que les van colonitzar per convertir-les en un centre de tracta d’esclaus. La major part dels actuals habitants de Cap Verd descendeix d’ambdós grups: colonitzadors i esclaus

L’arxipèlag forma part de la regió de Macaronèsia. Es compon de deu illes grans i cinc menors. Les illes de Sobrevent inclouen Sant Antão, Són Vicente, Santa Luzia (deshabitada), São Nicolau, Sal i Boavista. Les de Sotavent inclouen Maio, Santiago, Fogo i Brava

A l’illa de Sal està l’aeroport Amilcar Cabral, el major internacional del país. Altres illes importants són Santiago i São Vicente, on es troben la capital Praia i Mindelo, respectivament

Entre els illots que formen Cap Verd destaquen Illot Ras (7 km²), Illot Blanc (3 km²), Illot Gran (2 km²), Illot Cima (1,15 km²) i Illot Carneiro (0,22 km²)

Les illes són d’origen volcànic. A la de Fogo hi ha un volcà actiu (última erupció en 2014). En la seva major part, són muntanyes escarpades cobertes de cendres volcàniques, per la qual cosa hi ha poca vegetació. El clima és sec i calorós, amb una mitjana de temperatura de 20/25 ° C. En els mesos de gener i febrer, l’arxipèlag pateix la influència de tempestats procedents del Sàhara

Font: wikipedia