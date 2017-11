Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de novembre de 2017

La colònia francesa de l’Alt Volta va canviar de nom gràcies al president revolucionari Thomas Sankara (1983-1987), executat durant el cop d’Estat de Blaise Campoaoré (1987)

El nou nom fou des d’aleshores Burkina Faso el significat del qual és país dels Homes íntegres. Així s’allunyava del colonialisme francès i s’adaptava a la llengua africana

No és república de Burkina Faso sinó que Burkina Faso està estructurada com a república

Burkina Faso és coneguda pel seu Tour ciclista on hi intervenen tant equips africans com europeus

Burkina Faso viu al voltant de les oenagés les activitats de les quals són essencials per a la bona marxa del país.

La capital és la ciutat d’Uagadugú

La superfície d’aquest país sense mar és 3 vegades la d’Andalusia i la seva població és el doble que l’andalusa. L’IDH baix equival al 47% de l’andalusa (molt alta)

El meu primer viatge a l’Àfrica havia de ser Burkina Faso, però per raons de seguretat, l’agència de viatges em va privar d’aterrar a Uagadugú