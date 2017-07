Burkina Faso, un país original

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de juliol de 2017

Una noia del nostre país explicava que mai havia passat tanta por com durant una nit a Burkina Faso, Uagadugú

L’exèrcit posava a prova no fa molts anys el govern. Un cop el Sol se n’havia anat van començar a sentir foc d’artilleria sense parar

En un primer moment la gent va sentir pànic, però només era una demostració de força

Les canonades no anaven dirigides a cap lloc habitat. Aquesta nit encara perdura en la ment de la cooperant. Els militars es van imposar al govern

En tots els països africans hi has coses sorprenents. A Burkina Daso la cosa més extraordinària és que està ocupada per oenagés. Aquestes ONGD aporten tot allò que necessita el país, però no sense control. Quan es detecta una oenagé que no compleix el contracte, se l’expulsa

Jo, fa anys, volia anar a Burkina Faso, però l’amo de l’agència de viatges m’ho va prohibir. La resposta clau a la pregunta: “qui et vindrà a buscar a l’aeroport?” va ser fatal

Anys abans el descobriment del Tour ciclista de Burkina Faso m’havia enlluernat. Aquest tour era de participació internacional. Hauré d’esperar el moment adequat per anar-hi perquè vaig fer amistats en una universitat francesa

Què se’n deu haver fet d’aquells nois tan posats i mirats ? S’han diluït al seu país ? Han treballat en cooperació internacional ?

Tot són preguntes, però a Burkina Faso s’hi pot viure perquè hi conec un empresari del nostre país casat amb una burquinesa

El món es mou, els africans també. Burkina Faso és un poti-poti de moltes coses alhora