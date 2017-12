Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de desembre de 2017

Fa anys que em va picar la curiositat per Burkina Faso, un país que fa tres Andalusies juntes. La capital és Uagadugú, amb aeroport internacional. El seu IDH és baix (0,402) si el comparem amb el d’Espanya: 0,884 (molt alt). Burkina Faso té frontera al nord amb Níger i Malí

La situació tan endarrerida d’aquest país sense mar va provar el cop d’Estat de Thomas Sankara (1983). Aquest militar es movia per la filantropia, posant com a objectiu el progrés total del seu país

Thomas Sankara va sortir com va entrar, arran d’un cop d’Estat (1987). Aquest militar es va elevar com un revolucionari del mateix nivell que el Che Guevara

Els successors de Thomas Sankara no van oblidar els seus objectius sinó que en van modular la velocitat per aconseguir-los d’una forma que el poble els pogués digerir

Thomas Sankara es va transformar en un heroi, un màrtir

Jo vaig sentir la necessitat de visitar aquest país, el meu primer punt de mira africà. Quan ho tenia tot a punt, l’amo de l’agència de viatges em pregunta qui m’aniria a recollir a l’aeroport. Jo vaig dir-li la veritat: “Ningú”. Aleshores va fer miques el meu dossier. Continuà: “No serà pas per mi que puguis prendre mal”

Actualment hi tinc un amic que emprèn projectes comercials en aquest país, on és casat en una burkinesa. Ell m’explica quant de difícil emprendre negocis a l’Àfrica: “Són normalment molt arriscats, però poden també ser molt rendibles”, afegeix

L’economia de Burkina Faso (país dels homes íntegres) està molt en concordància amb la bona marxa de les oenagés, treball molt supervisat pel govern: “De vegades s’expulsa alguna oenagé per no treballar bé”, afirma

Un aspecte que em va cridar l’atenció és l’organització anual del Tour ciclista de Burkina Faso on hi poden participar tant equips africans com europeus.