Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de juliol de 2019

REVALORIZACIÓN DE COLILLAS PARA COOPERACIÓN

La prestigiosa revista americana Biotechnology and Bioengineering está a punto de publicar nuestro artículo “How to take profit from cigarette stubs”

Si alguna persona está interesada en el tema puede solicitar un pdf del artículo porque la idea puede ser de mucho provecho para todos los que quieran formar parte de un grupo formal

La SDRCA idea, diseña, desarrolla y explota todos sus proyectos