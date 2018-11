Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de novembre de 2018

Desconec molt el tema dels que viatgen de Líbia a Itàlia. No domino prou el Dret internacional que s’aplica a aquesta dissort. Tampoc tinc informació de primera mà sobre la guerra de Líbia perquè passa més túnels que els que hi ha a Itàlia.

Ens informa l’ARA que Líbia torna a inflamar-se, allunyant-se de la possible pau, però la Unió Europea va delegar en Líbia el control migratori (18 de març de 2018). Els esclaus a Líbia són una veritat només explicada a mitges: “et venen com si fossis un animal”

Un vaixell italià va retornar il·legalment migrants a Líbia

Va ser Líbia un afer intern francès ? La justícia investiga si Sarkozy va rebre fons de Gaddafi. Les conseqüències del magnicidi s’estan pagant encara ara (2011-2018)

Després de la biografia del colombià Pablo Emilio Escobar Gaviria (1949-1993), narcoterrorista, criminal, polític i empresari, s’ha posat en marxa un projecte de fer-ne una de Moammar al-Gaddafi (1942-2011) perquè es podria fer llum d’un personatge que ha deixat empremta en el seu país, Líbia

Les parts s’han dividit el país. Qui controla la costa ? Qui permet que surtin les barcasses ? M’ha arribat a les orelles que tot aquest tràfic de persones està organitzat com si hi haguessin una sèrie d’agències de viatges. Aquesta situació de feblesa de Líbia i la Unió Europea deu ser bo per qui se n’aprofita

Quina és la situació legal d’aquestes oenagés ? Segons tinc entès només poden donar ajut a situacions greus com l’enfonsament de les barcasses perquè hi ha en joc la vida de moltes persones

Amb tants interrogants no és fàcil acostar-se-se a una possible gestió d’aquests fets. És dificil discernir quina ha de ser la gestió dels pecats. És allò que “casa de dues portes, difícil de guardar”

Amb tot, el tràfic no para. Seria difícil tenir-nos informats durant tot el dia sobre aquesta situació, però seria útil que ens mantiguessin informats del conjunt: “que els arbres no ens deixin veure el bosc

Font: ARA i wikipedia