Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de maig de 2019

Faula de google: A un panal de rica miel dos mil Moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otras dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina.

Faula d’Esopo (Antiga Grècia / VII aC – VI aC): “De un panal se derramó su deliciosa miel, y las moscas acudieron ansiosas a devorarla. Y era tan dulce que no podían dejarla. Pero sus patas se fueron prendiendo en la miel y no pudieron alzar el vuelo de nuevo. Ya a punto de ahogarse en su tesoro, exclamaron: ¡ Nos morimos, desgraciadas nosotras, por quererlo tomar todo en un instante de placer !

Moraleja: Toma siempre las cosas más bellas de tu vida con serenidad, poco a poco, para que las disfrutes plenamente. No te vayas a ahogar dentro de ellas.”

Font: wikipedia

Aquesta introducció va per aquells africans que somien fer-se rics tallant els arbres del seus boscos

No és que nosaltres no ho haguem fet perquè hi va haver un temps en que els esquirols anaven d’ua banda a l’altra de la Península sense tocar terra

Quin mestratge podem aportar-hi ? Aquesta és la manera de fer a tot arreu per aconseguir a canvi diners, però, a quin preu ? No som exactament un exemple lluny de la barbàrie. Ara és el moment de projectar la idea