Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 de març de 2019

Brazzaville és una ciutat situada a l’Àfrica, capital de la República del Congo, sent a més la principal població del país. Se situa al costat del riu Congo, en la seva riba dreta, davant de Kinshasa, capital de la República Democràtica del Congo. Aproximadament un terç de la població de la República del Congo viu a la capital, sent al seu torn, el centre administratiu i financer del país.

Té 1.326.975 habitants (2006).

El seu actual governador és Hugues Ngouélondélé.

Amb l’objectiu de distingir entre els dos països africans que en el seu nom porten la paraula “Congo”, la República del Congo freqüentment és denominada com Congo-Brazzaville en oposició al Congo-Kinshasa (la República Democràtica del Congo també coneguda com Zaire entre els anys 1971 al 1997 amb capital a Kinshasa).

Kinshasa descansa en la marge sud del riu Congo just al davant de Brazzaville i aquest és l’altre lloc al món, on dues capitals nacionals estan situades als marges oposats d’un mateix riu. Buenos Aires i Montevideo, capitals d’Argentina i Uruguai respectivament, a Sud-amèrica, es troben també en marges oposada del Riu de la Plata. Com a curiositat, es tracten de les dues capitals nacionals del món que més a prop es troben l’una de l’altra.

Brazzaville està situada a l’interior del continent africà a 506 km de distància de l’oceà Atlàntic i al sud de l’Equador. La ciutat és relativament plana i es troba a una alçada de 317 msnm envoltada a més per una enorme sabana.

La República del Congo (en francès: République du Congo, en lingala: Repubilika ja Kongo, en kikongo: Repubilika ja Kongo), també coneguda amb els noms del Congo-Brazzaville i Congo, és un país de l’Àfrica Central. Limita al nord amb el Camerun i la República Centreafricana, al sud ia l’est amb la República Democràtica del Congo (ex Zaire), a l’oest amb Gabon i al sud-oest amb l’oceà Atlàntic i un enclavament angolès (Cabinda).

La població no supera els cinc milions d’habitants, resultant en una baixa densitat poblacional. Els idiomes oficials són el francès, l’kikongo i el lingala; les religions tribals són les que compten amb més adeptes. L’economia de la República del Congo segueix basant-se en l’agricultura i en l’extracció de petroli.

L’actual territori congolès va ser habitat per les tribus bantus fins a l’arribada dels europeus al segle XVI. Es va convertir en una colònia de França, sota el nom de «Congo francès». Després d’obtenir la seva independència a mitjans del segle XX, el país va travessar per diversos règims polítics fins a aconseguir la democràcia multipartidista que regeix el país al segle XXI.

Font: wikipedia