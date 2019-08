Brazzaville-Kinshasa

Posted by

Brazzaville és una ciutat situada a l’Àfrica, capital de la República del Congo, sent a més la principal població del país. Se situa al costat del riu Congo, en la seva riba dreta, davant de Kinshasa, capital de la República Democràtica del Congo. Aproximadament un terç de la població de la República del Congo viu a la capital, sent al seu torn, el centre administratiu i financer del país. Té 1.326.975 habitants (2006). El seu actual governador és Hugues Ngouélondélé.

Amb l’objectiu de distingir entre els dos països africans que en el seu nom porten la paraula “Congo”, la República del Congo freqüentment és denominada com Congo-Brazzaville en oposició al Congo-Kinshasa (la República Democràtica del Congo també coneguda com Zaire entre els anys 1971 al 1997 amb capital a Kinshasa).

Kinshasa descansa en la marge sud del riu Congo just al davant de Brazzaville i aquest és l’altre lloc al món, on dues capitals nacionals estan situades als marges oposats d’un mateix riu. Buenos Aires i Montevideo, capitals d’Argentina i Uruguai respectivament, a Sud-amèrica, es troben també en marges oposada del Riu de la Plata. Com a curiositat, es tracten de les dues capitals nacionals del món que més a prop es troben l’una de l’altra.

Brazzaville està situada a l’interior del continent africà a 506 km de distància de l’oceà Atlàntic i al sud de l’Equador. La ciutat és relativament plana i es troba a una alçada de 317 msnm envoltada a més per una enorme sabana.

Kinshasa va ser coneguda fins a 1966 com Leopoldville (en francès, Léopoldville i en neerlandès, Leopoldstad), és la capital i la major ciutat de la República Democràtica del Congo. El seu alcalde és Gentiny Ngobila Mbaka.

Es tracta del centre administratiu, econòmic i cultural del país. Segons l’article 2 de la Constitució de la República Democràtica del Congo de 2006 posseeix al seu torn l’estatus administratiu de ciutat i província

Es troba a la riba esquerra del riu Congo, abans que el riu arribi a les cataractes Livingstone, i situada davant de Brazzaville, la capital de la República del Congo, de la qual només la separa el riu. Estimacions de 2016 xifraven en 11.855.000 el nombre d’habitants de la ciutat. Al costat de la capital de la República del Congo, que compta amb una població en la seva àrea metropolitana de 1,5 milions d’habitants, forma l’Àrea metropolitana de Kinshasa-Brazzaville, que amb una població calculada per al 2009 de més de deu milions d’habitants , la tercera conurbació més gran d’Àfrica. És la ciutat més poblada d’Àfrica després de Lagos i El Caire

S’estén sobre més de 30 km d’est a oest i sobre més de 15 km de nord a sud. Una part important de la superfície de la regió de Kinshasa és rural, coberta per una sabana arbrada amb alguns arbustos. La comuna rural de Maluku, en la part oriental de la província, ocupa el 79% del territori. De fet, és una ciutat de forts contrastos, amb elegants sectors residencials, comercials i universitats com també barris pobres, i per tant, de vastes zones «rurals» embolicant la ciutat, fins al punt de formar explotacions agrícoles i botàniques en la mateixa ciutat.

