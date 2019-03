Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de març de 2019

Un tècnic dedica el seu llibre a un filòsof de l’Antiga Grècia. Deia: “Si saps d’alguna cosa, no cal que en parlis, però, si no en saps, tampoc”. Això ho deia per als lectors del seu llibre, traduït: “Si n’aprens, no cal que ho diguis a ningú”

Està clar que l’autor fa ús d’un sofisma perquè el que proposa va en contra del diàleg i en contra dels moderns i actuals tallers. Això també passa entre comunitats culturals perquè s’ignoren

Tot plegat en pot fer riure d’aquells tècnics que tenen una certa llibertat amb alguns fets. La seva vida és col·leccionar cosetes en una llibreteta que d’altres han desenvolupat perquè normalment no han desenvolupat mai res

L’intercanvi d’idees és el que ha permès que el món hagi evolucionat des de la primera civilització. El diàleg entre comunitats és essencial i també ho és el diàleg entre membres d’una mateixa comunitat

Aquest contrasentit ha permès durant molt de temps evolucionar en determinats llocs del planeta. Nosaltres convivim en una comunitat híbrida, on més que parlar es xerra, la qual cosa pot permetre aprendre algunes coses dels altres

He conegut comunitats molt tancades, però sempre han conservat una petita espelma a casa que es pot prendre de referència. Aquesta espelma es cuida constantment per no perdre els orígens

Àfrica és un continent molt allunyat de nosaltres, i les seves comunitats estan també allunyades entre si. La immigració africana està molt poc influïda pel nostre colonialisme africà, però molts africans tenen encara un record d’Espanya que no els dol massa

Els marroquins també tenen la seva memòria del protectorat, uns per bé i d’altres per no tant. Un país que de la seva manera encara existeix és el Sàhara Occidental amb un mig milió de persones.

El tema del Sàhara Occidental és una mica rònec perquè de bon començament els saharauis volien sortir d’Espanya, però van sortir del foc per caure a les brases. Ara somien tornar a Espanya