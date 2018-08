Bosquimans

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 d’agost de 2018

Recordo un relat de fa molt de temps sobre una noia australiana que, ben amagada al bosc, va tenir bessonada. Les seves precaucions va ser poques perquè li van prendre els fills. Aquests nens els van separar tot educant-los per feines domèstiques

La superioritat blanca ha donat pas a molts casos com aquest o encara pitjors. Els blancs han donat pas a coses indignes, però paradoxalment ha impulsat coses com la declaració dels Drets Humans

Durant molts anys l’home blanc s’ha considerat superior als altres humans, per això ha exhibit tota mena de violència contra altres pobles. Un cas que ens hauria de fer-nos encara avergonyir és la situació creada al voltant del conegut Negre de Banyoles

Uns taxidermistes francesos el van dissecar segons sembla per raons científiques de l’època (1830). Aquest home negre fou comprat pel Museu Darder de Banyoles (1916) on es va exhibir. Molts el van tenir com una mena de mascota fins que durant 1991 el cas va ser denunciat. Finalment, el bosquimà fou enterrat a Botsuana amb tots els honors (2000)

La ciència s’ha anat dotant de deontologia, però aquesta ha evolucionat des del s. XIX fins als nostres dies. ¿Qui pot dir que d’aquí 100 anys les normes deontològiques no hagin evolucionat més ?

La dignitat del Negre de Banyoles ha trigat a arribar, però ha arribat afortunadament encara no fa vint anys. Les normes deontològiques no són sempre fàcils d’aplicar, però el conjunt de la societat les hauria d’anar assumint

La justícia va arribar al Negre de Banyoles. Més val tard que mai