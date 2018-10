Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 d’octubre de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix com a blasfèmia l’expressió ofensiva i injuriosa contra la divinitat, contra tot allò que es considera sagrat

L’ARA mostra un mapa mundial on l’Estat ha fet una llei per penar la blasfèmia. Estem acostumats a veure zones el planeta dividit per zones més o menys homogènies

Aquest no és el cas que ens ocupa perquè els països que jutgen un blasfem estan repartides per una mena d’atzar. Per què uns sí i els altres no ?

Espanya és un país aconfessional, però penalitza la blasfèmia. Algú podria pensar que això no està ben encaminat, però és congruent. A l’Àfrica on més es lluita contra la blasfèmia és podria dir que és la zona nord-oriental

Això es pot veure en aquells dies que corrien els autobusos amb publicitat de “com que Déu no existeix, passa-t’ho tan bé com puguis”. Aquesta campanya la van començar grups septentrionals europeus. La broma no va durar ni quatre dies perquè les autoritats van eliminar aquesta campanya

El món es podria reduir en 3 tipus de persones: creients, agnòstics i ateus. Al meu entendre, jo no he trobat ningú que sigui ateu malgrat les barrabassades que pugui cometre. És així que podríem posar els ateus entre parèntesi

Anar contra la blasfèmia és una lluita a favor que les persones perquè puguin blindar la seva sensibilitat davant improperis que van contra la divinitat

Un cas paradigmàtic ho és el de Rússia. Seguint el criteri del prussià Karl Marx, “la religió era l’opi del poble”. La Rússia comunista fa desaparèixer la religió, fent que els temples esdevinguessin magatzems.

Arriba Vladímir Putin per destapar-ho tot, dóna veu a l’Església Ortodoxa. Un aspecte molt important és que a més retorna la categoria de reis de Rússia, cerimònia que es fa en un dels grans temples de Moscou

També pot ser que els països africans que no han legislat contra la blasfèmia estan prou madurs per no haver de blasfemar contra Déu. Mentre jo era a Missa, a l’hora de donar-se les mans, la persona de la dreta em va desitjar la mort tan aviat fos possible. Vaig quedar consternat a Barcelona…