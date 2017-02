Blanes abre un nuevo mercado turístico como destino sin gluten

6 feb 2017 per SDRCA

BÀRBARA JULBE – Blanes – foto Pere Duran / NORD MEDIA – LA VANGUARDIA – 06/02/2017

El gran potencial de visitantes celíacos enciende un foco de atracción fuera de temporada

Sin alergias. En la trattoria Bye Bye Blat de Girona, inaugurada recientemente, ofrecen pizza y pasta apta para celíacos

Una de las exquisiteces culinarias del restaurante Sa Malica de Blanes, situado justo donde se inicia la Costa Brava, es la fideuá. Pero personas como Martí, de 7 años, no pueden comerla porque son celíacas. El establecimiento, regentado por Berta Castañé y sus hermanos –ella sabe lo que supone ser intolerante permanente al gluten porque su hija también padece esta enfermedad–, ofrece alternativas, como el arroz con pescado y marisco, que es su especialidad, y pone todas las facilidades en adaptar sus platos a las exigencias de estos comensales.

Este restaurante y una veintena de establecimientos más de Blanes, entre ellos, hoteles, heladerías, campings o supermercados, han recibido formación sobre la celiaquía por parte de la Associació Celíacs de Catalunya y estudian acreditarse como locales sin gluten. Es el primer paso que da la ciudad en su andadura para posicionarse como municipio gluten free, siguiendo la estela de Terrassa o Cangas del Narcea (Asturias), lo que permitiría atraer a un público que cada vez es mayor y crear, en definitiva, un nuevo foco de atracción turística fuera de temporada.

Según el Consistorio, se calcula que en Blanes, donde residen 40.000 habitantes (y que en verano llega a triplicar su población), un 1% de personas sufre celiaquía y un 6% es sensible al gluten y no lo tolera bien. En Catalunya, la cifra de celíacos se eleva a 75.000 (1 de cada 100 catalanes) y más de 476.000 son intolerantes al gluten (un 6% de la población). En España se calcula que padecen celiaquía unas 500.000 personas y siete millones en toda Europa, donde otros seis millones de personas están pendientes de diagnosticar.

La concejal de Promoción de la Ciudad y Turismo de Blanes, Dafne Galvany, que pone el 2018 como fecha límite para alcanzar la distinción de municipio gluten free, destaca que, “además de dar un valor añadido y aumentar el atractivo turístico, supondrá un crecimiento económico en la restauración porque ofrecerá una alternativa a muchas familias que no saben adónde ir a comer”. Un extremo que corrobora el gerente de la Associació Hotelera Costa Brava Centre, Martí Sabrià: “Adaptarse a la demanda es estrictamente necesario, y acercarse a sus requerimientos ayuda a vender más”. Se estima que la facturación de los restaurantes adaptados se incrementa entre un 5% y un 7%, porque este tipo de clientela es muy fiel. En la actualidad, sin embargo, sólo un 3% de los restaurantes catalanes ofrece platos sin gluten con garantías.

“Si salimos a comer, no podemos improvisar, sobre todo en poblaciones pequeñas. Tienes que ir con el táper”, advierte Lluïsa Barberan, delegada de la Associació Celíacs de l’Alt Maresme-Selva Marítima. “Fuimos a Eurodisney y nos llevamos la comida envasada para mi hijo, pero se dañó en el avión y estuvo cuatro días a base de leche, yogures y plátanos, y lo que nos daban en el desayuno”, lamenta Cristina Casadevall, madre de Martí.

Según la Associació Celíacs de Catalunya, se calcula que un celíaco se gasta de media 1.400 euros al año más que un no celíaco en la cesta básica de la compra. Sólo Navarra, Extremadura y País Vasco ofrecen ayudas mensuales a los afectados. “Los precios son un 300% más caros en todos los productos, lo que supone un agravio comparativo porque nosotros no necesitamos ningún medicamento”, expone Olga Cuesta, responsable de la entidad catalana. En los supermercados, en cambio, los productos para celíacos han aumentado un 200%, y se estima que entre un 10% y un 15% de la población general consume productos sin gluten porque considera que son más saludables, aunque desde el colectivo sanitario se recuerda que no es conveniente iniciar una dieta sin gluten sin prescripción médica.

El goteo de ayuntamientos que implantan medidas a fin de mejorar la calidad de vida de los celíacos y favorecer su normalización social es constante en Catalunya. Hasta 40 consistorios, como Vilafranca del Penedès o Riudallots de la Selva, han aprobado mociones en este sentido, aunque para la asociación catalana, que lidera el proyecto Restauració Sense Gluten para aumentar el número de este tipo de locales, tendría que implicarse la totalidad de los municipios.

En Girona, ya son cuatro los establecimientos acreditados y están a punto de sumarse otros dos. La trattoria Bye Bye Blat, inaugurada hace poco más de un mes, pone al alcance de los afectados pizza, pasta y ensaladas. “Los celíacos es lo que más echan en falta cuando van a comer fuera: un plato de pasta o pizza”, señala Jordi Rabaseda, socio del restaurante junto con su pareja, Judit Ezquioga, quienes también regentan una tienda de productos sin gluten .Otras poblaciones, como Platja d’Aro, donde desde hace meses se promueven menús aptos para celíacos, no descartan convertirse algún día en ciudad gastronómica para este colectivo. “Viendo oportunidad de negocio y necesidad de formación en los restauradores, acordamos con el gremio y la entidad catalana de celíacos un convenio con diferentes acciones. Puede significar un primer paso”, admite el concejal de Promoción Económica, Maurici Jiménez.

Para que Blanes sea municipio gluten free hará falta que una parte proporcional de los locales obtenga el certificado que los acredita como establecimiento sin gluten con garantías, que otorga la Associació Celíacs de Catalunya tras constatar que siguen los protocolos de seguridad alimentaria. El principal problema es la contaminación cruzada (un alimento incorpora a su composición gluten por contacto con restos de alimentos que lo contienen). Otra de las quejas de los afectados es que el diagnóstico a un adulto tarda 7 años en hacerse. La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) reclama formación en los médicos de atención primaria porque “no conocen las enfermedades relacionadas con la celiaquía y ellos son el filtro”. La Agència de Salut Pública, que desde el 2015 impulsa un plan de acción con diferentes iniciativas, informa que ha diseñado un curso de formación on line que ya está en marcha. “Llegará a centenares de profesionales, con lo que el proceso de diagnóstico y detección seguro que se acortará”, afirma Carme Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut.