Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de març de 2018

El nostre país poca cosa sap d’Austràlia per qüestió de distàncies. Som a les antípodes, el nostre comerç amb aquesta gran illa o minicontinent és ridícul. Les notícies que ens hi arriben són esporàdiques entre d’altres raons perquè la població d’Austràlia és minsa: 23.613.193 habitants per a una superfície de 7.741.220 km2.

Dit d’una altra manera, la població d’Espanya és just el doble, però Austràlia disposa d’un territori 15 cops més gran. L’índex de desenvolupament humà d’Austràlia és molt elevat (0,939), una mica més alt que a Espanya (0,884)

La gran illa del Pacífic o el petit continent ens obre les portes a un país gairebé desconegut per nosaltres. Territori poblat d’una forma característica. La meitat del que seria la població espanyola disposa d’uns territoris gairebé desèrtics

Austràlia s’ha mostrat com a imperi de l’home blanc. Recordo haver llegit fa molts anys una història novel·lada sobre la destinació a què es donaven els aborígens

La història anava sobre una noia aborígen que s’amaga al bosc per tal de tenir la criatura engendrada, però té bessonada. Li van prendre de seguida els fills per donar-los en adopció. Els blancs destinaven normalment aquestes persones a serveis domèstics

La distància que separa Austràlia i Sud-Àfrica no és que sigui molt curta, però tots dos països són de l’hemisferi sud, tenen una mateixa llengua vehicular, l’anglès. Austràlia fa de xèrif al Pacífic, i Sud-àfrica és un punt de referència del continent africà

Austràlia rebutja els negres sud-africans, però obre la porta als blancs sud-africans si ho necessiten. Sud-àfrica té pendent nacionalitzar les propietats dels blancs, que seria un gran disbarat, deu ser per això que el govern sud-africà no ha aplicat una resolució de fa gairebé un quart de segle

La situació s’ha escalfat durant els darrers temps per la qual cosa seria bo que el govern sud-africà hi posés fre. Si aquest govern vol fer coses a favor dels negres, cal que posi en marxa plans de formació perquè permetin a molts negres accedir a un lloc de treball. Sud-àfrica gaudeix d’un índex de desenvolupament humà mitjà (0,666), que bé prou es podria millorar

L’acció de govern a partir de l’abolició de l’apartheid ha anat d’una banda a l’altra tot fent un paper de bomber. Està clar que Sud-àfrica acabés amb els extremismes. El partit governant no és exemple per a ningú. El partit majoritari, el Consell Nacional Africà (ANC), dóna aixopluc a un munt de gent molt poc formada per governar. Només el temps en pot apaivagar els extremismes