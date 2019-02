Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de febrer de 2019

Bissau és la capital de Guinea Bissau. La ciutat és situada a l’estuari del riu Geba, al costat de l’oceà Atlàntic. Té una població estimada en 395.954 habitants (2010) i una superfície de 77 quilòmetres quadrats, la densitat poblacional és de 2.566 habitants per quilòmetre quadrat. Per situar-se, Bissau té un 75% de la superfície de Barcelona amb quatre cops més de persones que Bissau

És la ciutat més gran del país, així com el major port i el centre militar i administratiu. La ciutat compta amb un aeroport internacional.

La ciutat va ser fundada el 1687 pels conqueridors portuguesos. La van erigir per la seva situació estratègica. La van establir com a port fortificat i centre comercial. El 1942 es va convertir en la capital de la Guinea Portuguesa.

Quan en 1973 la guerrilla va autoproclamar la independència del país de la metròpoli portuguesa, la guerrilla va nomenar com a capital a Madina do Boe, tot i que Bissau va continuar sent la capital de les regions sota domini portuguès. Finalment l’any 1974 quan Portugal va reconèixer la independència de Guinea Bissau abandonant el país, es va restituir Bissau com a capital.

La República de Guinea Bissau és un país de l’oest d’Àfrica. Limita amb Senegal al nord, Guinea al sud i l’est, i amb l’oceà Atlàntic a l’oest.

Guinea Bissau va ser una vegada part del Regne de Gabú, així com part de l’Imperi de Mali. Algunes seccions d’aquest regne van persistir fins al segle XVIII, mentre que algunes altres estaven sota alguna regla de l’Imperi portuguès des del segle XVI.

Durant l’època colonial (segle XIX) va ser colònia portuguesa, formant part de la denominada Guinea Portuguesa. Amb la independència declarada en 1973 i reconeguda el 1974, es va agregar el nom de la seva capital, Bissau, al nom oficial del país per evitar confusions entre aquesta i la República de Guinea (abans Guinea Francesa). Guinea Bissau té una història d’inestabilitat política des de la seva independència.

El territori actual de Guinea Bissau va ser el regne de Gabu, que pertanyia a l’Imperi de Mali; algunes parts del regne van persistir fins al segle XVIII. Si bé els portuguesos es van instal·lar a Guinea al segle XV, no es van aventurar més enllà del litoral marítim. El regne de Gabú va aconseguir mantenir la seva independència fins al segle XIX, mentre les poblacions costaneres eren esclavitzades.

En la dècada de 1950, la mortalitat infantil era de 600 morts per cada 1000 naixements i només l’1% de la població rural estava alfabetitzada.

Amílcar Cabral va fundar l’Associació d’Esports i Recreació, que el 1956 es convertiria en el Partit Africà per a la Independència de Guinea i Cap Verd (PAIGC).

El 1959, una vaga de treballadors al port de Bissau va donar lloc a una massacre. Cinquanta treballadors van morir a mans de la policia portuguesa i més de cent han resultat ferits. Aquesta massacre constitueix un “punt d’inflexió en el pensament dels nacionalistes revolucionaris”, encoratjant-los a reconsiderar les lluites pacífiques dutes a terme fins llavors per considerar la lluita armada

El 1963, el Partit Africà per a la Independència de Guinea i Cap Verd va desencadenar la guerra d’independència. La insurgència va anar guanyant poc a poc el suport de les poblacions rurals i les “zones alliberades” es van estendre sobre el 50% del territori des de 1966, i després sobre el 70% des de 1968. Sota el lideratge d’Amílcar Cabral, els rebels estan tractant de reconstruir un model polític en què el poder és exercit pels propis pagesos i es comprometen a desenvolupar el sistema de salut i la alfabetització

L’objectiu és alguna cosa més que la independència nacional. Segons Cabral: “no estem lluitant simplement per posar una bandera a casa nostra i tenir un himne, sinó perquè els nostres pobles mai més siguin explotats, no només pels imperialistes, no només pels europeus, no només pels blancs, perquè no confonem els factors d’explotació o d’explotació amb el color de la pell dels homes; ja no volem l’explotació a casa, ni tan sols pels negres ”

