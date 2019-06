Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts –8 de juny de 2019

Sóc químic, de l’especialitat de Química física (Universitat de Barcelona, 1976-1981), vaig fer la tesina en electroquímica (Universiat de Barcelona, 1981-1982. La tesi doctoral (1983-1990) la vaig fer a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria industrial, a la Universitat de Tolosa (1985), a l’empresa AkzoNobel d’Arhnem (Països Baixos, 1988), a la Universitat de Barcelona (1990) i a l’empresa La Seda de Barcelona (1986-1991)

La tesi sobre el bagàs de cervesa va ser classificada per l’ETSEIB com a química industrial. Aquesta especialitat la vaig també realitzar a La Seda de Barcelona (1986-2010)

Redactor del Llibre Blanc de la Recerca a Catalunya (1982-1988), professor titular de Química i Física en una escola concertada d’on he rebut les més altes consideracions (1982-1983)

He viatjat a 20 països, on alguns d’ells repetits: el Vaticà, el Camerun, Andorra, França, Mònaco, Itàlia, Suïssa, Àustria, Almanya, Països Baixos, Bèlgica, Anglaterra, Noruega, Rússia, els Estats Unita d’Amèrica, Canadà, el Japó, la Xina, República Txeca, Hongria

Sóc intercultural, una mescla entre la província de Lleida (de nord a sud i la província de Bacelona (tota). He visitat totes ls comunitats autònomes d’Espanya excepte Extremadura i Galícia (temes pendents)

Em projecto amb anglès, castellà, català, i francès. He estudiat llatí, japonès, alemany, basc i holandès

He interpretat els senyals que fan els polímers segons els estímuls que reben. Segons el meu criteri, els polímers responen com l’últim pas per arribar a la vida. Aquesta incògnita es presenta com a una primera hipòtesi

Gràcies al Govern francès vaig esdevenir-ne becari per estudiar el bagàs de cervesa (cel·lulosa, hemicel·luloses, midó). He visitat la NASA (Houston)

El viatge al Camerun va sumar tots els requisits per anar-hi. Volia construir-hi un complex socioeconòmic: infermeria i formació a costa de construir-hi una fàbrica de fer totxos com a font d’ingressos. He provat altres viatges a Burkina Faso, Ghana i Sud-àfrica, sense l’aprovació de les agències de viatges perquè anava sol i no tenia enllaços per acollir-me

Sud-àfrica és el país amb més morts per violència (80.000 morts / any). Segueixen a continuació els Estats Units d’Amèrica amb 10.000

Estem preparant el llibre Health Care in Africa (Barcelona, 2020). Aquest llibre ampliarà a 11 títols creats i desenvolupats per la SDRCA (2011-2017). Tenen una bona acollida (4.000 llibres anuals estan essent despenjats de franc a www.SDRCA.es).

Són de franc…!

Jo sóc el president de la SDRCA gràcies er haver estat cap d’estudis i cap de laboratori de la meva empresa. M’acompanyen una professora titular d’universitat i una dissenyadora professional d’interiors (interiorista) alhora que llicenciada en biotecnologia