Biennal de Pensament  Ciutat Oberta 2020

Posted by

CCCB – Barcelona – 13 d’octubre de 2020

La segona edició de la Biennal de Pensament Ciutat Oberta tindrà lloc del 13 al 18 d’octubre en diferents espais de la ciutat. Serà un moment de trobada col·lectiva per compartir reflexions sobre els escenaris de futur que s’obren en un moment de gran incertesa, que també ens permet repensar el món tal com el coneixem. Què pot emergir d’aquesta crisi? Quines noves paraules necessitem per donar sentit i co-crear el món que està naixent?

No et perdis les activitats de la Biennal que hem preparat des del CCCB. Hi participaran pensadors, escriptors, poetes i artistes d’aquí i d’arreu, presencialment i en línia: Margaret Atwood, Donna Haraway, Vinciane Despret, Irene Solà, Maria Arnal, María Sánchez, Enric Casasses, Maria Cabrera, Esther Mayoko Ortega, Daura Mangara, Peter Frase, Laura Llevadot, Lucas Barrero, La Calòrica, Ernestro Castro, Elizabeth Duval, Clàudia Rius, Anna Pacheco, Cristina Morales, Marta Sanz i Raül Garrigasait, entre d’altres.

Accés gratuït amb reserva prèvia.

Inscripcions aquí.

13 d’octubre

17.30h «Les veus del planeta»

20.00h «Mirar el futur»

14 d’octubre

17.30h «El mirall del racisme»

20.00h «5 futurs»

15 d’octubre

18.00h i 20.00h «Arbres, vodka i naus voladores»

*Aquesta activitat es portarà a terme a La Model.

17 d’octubre

17.30h «Cultura zoomer»

20.00h «Ciutat, conflicte i emancipació»

18 d’octubre

17.30h «La llibertat o la vida?»

20.00h «Una sospita de llum»

La Biennal Ciutat Oberta és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que compta amb la participació de múltiples agents i entitats.

Accés gratuït amb inscripció aquí