Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de juliol de 2019

Una mare marroquina exclamava: “Encara que el trobeu, no ens el torneu perquè és un desastre”. N’han arribat de diferents edats amb la força que tenen els infants i els adolescents.

Les nostres autoritats els faciliten centres específics d’acollida amb docents especialitzats. Quan arriben a la majoria d’edat, alguns encara no han filat bé el tema. Quins controls hi ha perquè no derivin en incontrolats ?

Fins aquesta edat són els MENA (MEnors No Acompanyats) o simplement menes. Entre els menes predominen els nord-africans de la mateixa manera que entre els manters predominen els negroafricans

Segons el que diuen els diaris, a Barcelona hi ha oficines per a l’atenció de manters i menes, entre d’altres

Els educadors segur que s’hi troben casos d’èxit, però també de fracàs. Hi ha molta por que derivin cap a la delinqüència com passa no només d’una vegada. A Mallorca hi ha o havia un barri centrat en la delinqüència

Jo crec més en els èxits que en els fracassos perquè els mestres que tenen segur que estan molt encarrilats a l’hora de l’aparició de problemes