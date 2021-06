Posted by

Núvol, 1 de juny de 2021

Com més passen els anys més es veu que Friends era el punt de sutura que cosia els anys noranta. The Reunion, l’especial d’HBO que ha reunit el repartiment de Friends disset anys després de l’últim episodi, em va fer sentir tota l’estona dins d’un sacrifici ritual Asteca. Per Joan Burdeus