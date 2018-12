Bestioletes

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de desembre de 2018

L’endarreriment del nou zoo angoixa treballadors i animalistes (12 de novembre de 2018). World Wildlife Fund (WWF): “El tràfic d’animals i plantes és un crim que enriqueix a uns pocs i destrueix la riquesa natural de tots”.

La Xina, clau per frenar el tràfic il·legal d’animals (24 de novembre de 2018). La Xina recula i manté el veto al comerç de rinoceront i el tigre

La biodiversitat s’ha reduït un 58% en 40 anys. Només en tenim un deplaneta que és llar d’animals i plantes, a més del nostre. Protegir és assegurar la supervivència de tots.

El profund procés de transformació al qual els éssers humans estan sotmetent al Planeta està provocant el que els experts han definit com la sisena extinció massiva d’espècies.

Igual que en les 5 anteriors (l’última i més coneguda va ser la dels dinosaures), aquest procés es caracteritza per una taxa de desaparició d’espècies molt més ràpida del que és habitual.

Les cinc grans amenaces a les que ens enfrontem, i que són les causants d’aquest declivi natural, són:

+ Pèrdua d’hàbitats

+ Sobreexplotació d’espècies

+ Contaminació

+ Espècies invasores i malalties

+ Canvi climàtic

L’ésser humà està darrere de totes elles.

El Tigre sol ser un animal del gust de molta gent, encara que per la seva mala sort la pell ratllada és cotitzada de molt bona manera en el mercat negre. Segons l’estudi només queden 3 mil 200 felins en el seu hàbitat natural

És per tots sabut que el sobreescalfament en els pols ha canviat en l’última dècada, d’una manera considerable, la forma de viure dels Óssos Polars, és així que en el pròxim segle, aquesta espècie, que és la més vulnerable, pot desaparèixer completament.

Un altre company habitant d’aquells freds terrenys és la Morsa del Pacífic, qui basa la seva estada a la concentració de masses flotants de gel, en què té cries, les cuida, les fa créixer i les prepara per al futur, la calor no permet la formació d’aquestes plaques i la seva supervivència està en joc.

La bellesa del Rinoceront de Java no té igual, semblés tenir una armadura que el fa immune al perill, però alguns pobladors de comunitats xineses, creuen que el seu bell banya té propietats màgiques que poden curar molts mals, pel que és un dels animals més caçats al món.

L’home és una de les principals amenaces per a aquests animals, pensar que la guerra entre països pot acabar amb els Lleopards de les Neus és una cosa que sembla impossible però passa. Afganistan, Pakistan, Índia, Xina i el Nepal viuen en conflicte, de manera que aquest felí s’ha reduït a 5 mil exemplars.

Un dofí anomenat Irrawaddy, que habita en les aigües del riu Mekong (Cambodja), veu la seva sort cada dia en ser atacat de manera indirecta per l’ús de la seva aigua per les empreses textileras d’aquell lloc. El nombre d’individus que queden en aquesta població marina és realment alarmant, 85 sobreviuen.

Dues espècies de simis estan en perill de desaparèixer. Una ha reduït la seva quantitat en un 46% en els últims set anys i una altra és caçada freqüentment per menjar-la, parlem del Orangutan de Sumatra i del Goril·la de Muntanya, que de la mateixa manera són comercialitzats en el mercat.

La Tortuga Baula, un enorme però inofensiu rèptil que és assetjat pels humans per una raó que sembla inexplicable, els seus ous (no per que se’ls va donar la gana, sinó les cries que donarà). Les xarxes són el seu major enemic davant la falta de closca que les torna més vulnerables.

I ja per acabar aquesta terrible llista, hem de posar especial atenció a Mèxic: el Ajolote està per veure la fi de la seva història. Aquest estrany animal que viu en els canals de Xochimilco, és diàriament atacat per les cerveses, les escombraries i deixalles corporals, que són llançats a l’aigua d’aquell lloc, a les nostres mans està que la festa pugui menys que la supervivència d’una espècie endèmica mexicana , de la qual hem d’estar orgullosos i així intentar rescatar-la.

Font: ARA, WWF i wikipedia