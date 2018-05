Bestioles i animalots

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de maig de 2018

Els animals també tenen drets tant si són domèstics com si són salvatges. Tenen dret a la seva conservació i ser ben tractats. Els animals domèstics es poden classificar en dues menes: els que proporcionen aliments com llet, carn, ous…, i els animals d’afecte, normalment mamífers o aus

Nosaltres tenim l’obligació o el deure d’alimentar-los, tenir-ne cura i no abusar d’ells. Tots els animals domèstics estimen els seus amos, per la qual cosa nosaltres els hem d’estimar vigorosament

Aquests animals van aparèixer en el seu dia a l’entorn d’assentaments humans fins arribar a una plena convivència i connivència com una mostra de llibertat d’expressió. Tots els animals domèstics confien cegament en el seus amos, no els hem mai d’humiliar

Els animals domèstics pertanyien al gran grup d’animals salvatges. Tots els governs del món tenen seccions especialitzades en la conservació de la naturalesa. Això es fa a l’Àfrica com ningú. Els països africans donen recursos per tal que els caçadors furtius no matin espècies protegides, però no sempre tenen un èxit absolut

Els vigilants de parcs naturals vetllen per si en el recinte hi ha una sobrepoblació o una infrapoblació. En el primer cas permeten als caçadors per fer-ne una purga científica

Quan la població de determinats animals està caient per sota de mínims posen un èmfasi especial perquè ningú els mati. Tot això està controlat per especialistes de medi natural

La naturalesa és extraordinària perquè cada animal compleix la seva missió. Això ho haurien de veure els caçadors furtius per molts diners que en facin

Els animals són els nostres companys de viatge, el que la vida estigui protegida adequadament és el símbol de la protecció d’un llegat. La Terra dóna vida a uns 7.500 milions de persones, però penseu que la quantitat d’animals salvatges, incloses totes les espècies, és moltíssim inferior que el nombre de persones

És per això que cal preservar-los, però tots en aquest món morirem algun dia encara que la vida seguirà com una cursa de relleus de molt llarga distància.

Què es la vida ?