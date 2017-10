Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 d’octubre de 2017

La meva experiència personal a Europa em permet afirmar que no hi bèstia que ataqui l’home sempre i quan no hagi estat escarmentada per algú altre

L’origen de les bèsties i el seu comportament són temes que, pel que jo sé, no ha estat prou estudiat

Tots els animals domèstics tenen un pedigrí salvatge, però, ¿què és primer l’ou o la gallina?

A les set del matí ens trobàvem una colla en una terrassa de bar per posar-nos a to amb un cafè o derivat. Fos tardor o primavera, hivern o estiu, de cara a enforquillar bé el dia

Un dia vaig proposar un tema de conversa, ¿qui va anar a buscar qui? La cosa era dirimir si va ser l’home qui va anar a buscar els que serien els seus animals domèstics o si van ser els animals domèstics qui va anar a buscar l’home

Va quedar enllestit de seguida…! Es va conclure que tant els animals van anar a buscar l’home com l’home va anar a buscar els animals, com si fos una mena de condensació

Un tema molt relacionat amb aquesta prèvia qüestió va ser, ¿per què hi ha animals característics de cada continent? Aquesta via de conversa la va fer un senegalès tot afegint que fins ara la ciència no pot de moment donar més explicacions

Hi ha coses que fan pensar com ara els queixals del seny. Els odontòlegs els arrenquen amb una facilitat enorme perquè ja no els fem servir

Intuïtivament hi ha casos de la naturalesa que es poden explicar segons la teoria de l’evolució, però no tot

A mi m’agradaria que hi haguessin experts que poguessin demostrar matemàticament la teoria de l’evolució, tan esmentada, més que res per eliminar dubtes